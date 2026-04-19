От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской

В апреле все рынки и полки магазинов забиты черемшой, но не каждый решается её покупать, так как придумать рецепт с ней не так-то просто. Находчивые кулинары поделились с «Клопс» блюдом, где «медвежий лук» играет главную роль — лёгкий весенний салат с редиской, огурцом и пикантной заправкой.
Ингредиенты
- свежая черемша — 150 г;
- куриные яйца — 2 шт;
- редис — 3–4 шт;
- огурец — 1 шт;
- греческий йогурт или сметана — 2–3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Черемшу тщательно промыть, обсушить и нарезать крупными кусками. Яйца отварить вкрутую, затем остудить в ледяной воде, чтобы их было проще чистить.
Яйца нарезать четвертинками, огурец и редис — тонкими кружочками. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить йогурт или сметану, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Совет редакции
Черемшу стоит выбирать ярко-зелёного цвета без признаков увядания. В качестве заправки можно использовать оливковое масло — тогда блюдо получится ещё более лёгким.
В качестве основного блюда рядом с салатом из черемши будет идеально смотреться сочная котлета по-киевски с хрустящей корочкой.