От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской

От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
В апреле все рынки и полки магазинов забиты черемшой, но не каждый решается её покупать, так как придумать рецепт с ней не так-то просто. Находчивые кулинары поделились с «Клопс» блюдом, где «медвежий лук» играет главную роль — лёгкий весенний салат с редиской, огурцом и пикантной заправкой.

Ингредиенты 

  • свежая черемша — 150 г;
  • куриные яйца — 2 шт; 
  • редис — 3–4 шт;
  • огурец — 1 шт;
  • греческий йогурт или сметана — 2–3 ст. л; 
  • лимонный сок — 1 ч. л; 
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Черемшу тщательно промыть, обсушить и нарезать крупными кусками. Яйца отварить вкрутую, затем остудить в ледяной воде, чтобы их было проще чистить. 

Яйца нарезать четвертинками, огурец и редис — тонкими кружочками. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить йогурт или сметану, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и тщательно перемешать. 

Совет редакции 

Черемшу стоит выбирать ярко-зелёного цвета без признаков увядания. В качестве заправки можно использовать оливковое масло — тогда блюдо получится ещё более лёгким. 

В качестве основного блюда рядом с салатом из черемши будет идеально смотреться сочная котлета по-киевски с хрустящей корочкой

Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
00:23
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Вчера
23:16
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Вчера
05:12
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Вчера
00:09
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
