От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской

Ингредиенты

свежая черемша — 150 г;

куриные яйца — 2 шт;

редис — 3–4 шт;

огурец — 1 шт;

греческий йогурт или сметана — 2–3 ст. л;

лимонный сок — 1 ч. л;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Черемшу тщательно промыть, обсушить и нарезать крупными кусками. Яйца отварить вкрутую, затем остудить в ледяной воде, чтобы их было проще чистить.

Яйца нарезать четвертинками, огурец и редис — тонкими кружочками. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить йогурт или сметану, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Совет редакции

Черемшу стоит выбирать ярко-зелёного цвета без признаков увядания. В качестве заправки можно использовать оливковое масло — тогда блюдо получится ещё более лёгким.