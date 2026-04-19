Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри

Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Как сделать булочки вкуснее? Конечно, добавить в них сыр. Но что будет, если использовать сразу несколько видов для теста, начинки и украшения? Тогда получатся самые сырные булочки с сочной сердцевиной, которые разлетятся за считанные минуты. Как приготовить такую выпечку, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. мука — 400 г; 
  2. яйца — 2 шт; 
  3. сливочное масло — 20 г;
  4. зелёный лук — полстакана;
  5. разрыхлитель — 1 ч. л.;
  6. сливки — 1 стакан;
  7. моцарелла — 250 г;
  8. пармезан — 100 г; 
  9. сыр «Российский» — 200 г;
  10. семена кунжута — 2 ст. л. 

Приготовление 

Смешать муку, яйца, тёртый пармезан, разрыхлитель и сливки. Аккуратно перемешать массу, чтобы получилось мягкое тесто. Разделить его на шесть равных кусков и скатать из них шарики. 

Смазать поверхность растопленным сливочным маслом, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать 20 минут при 190 °С. Когда булочки подрумянятся, достать их из духовки и срезать верхушки. Ещё горячий мякиш примять ложкой, чтобы внутри образовалось пустое пространство. 

Заполнить каждую булочку моцареллой вперемешку с «Российским» сыром. Сверху присыпать пармезаном и вернуть в духовку на 5-10 минут. Чтобы корочка стала золотистой, можно включить режим гриля. Готовое блюдо украсить кунжутом. 

