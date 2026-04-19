Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри

Как сделать булочки вкуснее? Конечно, добавить в них сыр. Но что будет, если использовать сразу несколько видов для теста, начинки и украшения? Тогда получатся самые сырные булочки с сочной сердцевиной, которые разлетятся за считанные минуты. Как приготовить такую выпечку, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 400 г;
- яйца — 2 шт;
- сливочное масло — 20 г;
- зелёный лук — полстакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливки — 1 стакан;
- моцарелла — 250 г;
- пармезан — 100 г;
- сыр «Российский» — 200 г;
- семена кунжута — 2 ст. л.
Приготовление
Смешать муку, яйца, тёртый пармезан, разрыхлитель и сливки. Аккуратно перемешать массу, чтобы получилось мягкое тесто. Разделить его на шесть равных кусков и скатать из них шарики.
Смазать поверхность растопленным сливочным маслом, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать 20 минут при 190 °С. Когда булочки подрумянятся, достать их из духовки и срезать верхушки. Ещё горячий мякиш примять ложкой, чтобы внутри образовалось пустое пространство.
Заполнить каждую булочку моцареллой вперемешку с «Российским» сыром. Сверху присыпать пармезаном и вернуть в духовку на 5-10 минут. Чтобы корочка стала золотистой, можно включить режим гриля. Готовое блюдо украсить кунжутом.
