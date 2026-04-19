Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри

Ингредиенты

мука — 400 г; яйца — 2 шт; сливочное масло — 20 г; зелёный лук — полстакана; разрыхлитель — 1 ч. л.; сливки — 1 стакан; моцарелла — 250 г; пармезан — 100 г; сыр «Российский» — 200 г; семена кунжута — 2 ст. л.

Приготовление

Смешать муку, яйца, тёртый пармезан, разрыхлитель и сливки. Аккуратно перемешать массу, чтобы получилось мягкое тесто. Разделить его на шесть равных кусков и скатать из них шарики.

Смазать поверхность растопленным сливочным маслом, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать 20 минут при 190 °С. Когда булочки подрумянятся, достать их из духовки и срезать верхушки. Ещё горячий мякиш примять ложкой, чтобы внутри образовалось пустое пространство.

Заполнить каждую булочку моцареллой вперемешку с «Российским» сыром. Сверху присыпать пармезаном и вернуть в духовку на 5-10 минут. Чтобы корочка стала золотистой, можно включить режим гриля. Готовое блюдо украсить кунжутом.