Соседка в слезах умоляла раскрыть ей секрет этого блюда: готовим дома нежные бельгийские вафли с сюрпризом

Бельгийские вафли считаются одним из самых популярных десертов. К ним добавляют свежие ягоды, взбитые сливки, мёд, сахарную пудру, но не все уделяют внимание самому тесту. А ведь именно на нём держится вкус всего блюда. Какой ингредиент сделает вафли более нежными внутри и хрустящими снаружи, «Клопс» рассказали кулинары.
Ингредиенты
- сливочное масло — 80 г;
- яйца — 2 шт;
- сахар — 40 г;
- соль — 1 щепотка;
- мука — 150 г;
- молоко — 120 г;
- банан — 1 шт;
- разрыхлитель — 5 г.
Приготовление
Разбить два яйца и отделить желтки от белков. Первые смешать с растопленным маслом, бананом и молоком, а вторые — взбить с сахаром и щепоткой соли.
К жидким ингредиентам просеять муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешать белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, не повредив при этом воздушную структуру.
Смазать обе стороны вафельницы маслом и налить немного теста в середину (не до краёв). Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут.
Совет редакции
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, чтобы тесто получилось однородным. Банан лучше выбирать переспелый, так как в нём больше сладости. В данном рецепте не стоит использовать слишком много сахара, иначе вафли получатся приторными. Кроме того, есть риск, что тесто пригорит к вафельнице.
