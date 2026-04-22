Соседка в слезах умоляла раскрыть ей секрет этого блюда: готовим дома нежные бельгийские вафли с сюрпризом

Соседка в слезах умоляла раскрыть ей секрет этого блюда: готовим дома нежные бельгийские вафли с сюрпризом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Бельгийские вафли считаются одним из самых популярных десертов. К ним добавляют свежие ягоды, взбитые сливки, мёд, сахарную пудру, но не все уделяют внимание самому тесту. А ведь именно на нём держится вкус всего блюда. Какой ингредиент сделает вафли более нежными внутри и хрустящими снаружи, «Клопс» рассказали кулинары. 

Ингредиенты 

  • сливочное масло — 80 г;
  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 40 г; 
  • соль — 1 щепотка;
  • мука — 150 г;
  • молоко — 120 г;
  • банан — 1 шт;
  • разрыхлитель — 5 г.

Приготовление 

Разбить два яйца и отделить желтки от белков. Первые смешать с растопленным маслом, бананом и молоком, а вторые — взбить с сахаром и щепоткой соли. 

К жидким ингредиентам просеять муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешать белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, не повредив при этом воздушную структуру. 

Смазать обе стороны вафельницы маслом и налить немного теста в середину (не до краёв). Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут. 

Совет редакции 

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, чтобы тесто получилось однородным. Банан лучше выбирать переспелый, так как в нём больше сладости. В данном рецепте не стоит использовать слишком много сахара, иначе вафли получатся приторными. Кроме того, есть риск, что тесто пригорит к вафельнице.

Для тех, кто не любит есть мучное на завтрак, «Клопс» нашёл рецепт «ночной» овсянки с йогуртом, ягодами и семенами чиа, которую вообще не надо варить. 

Соседка в слезах умоляла раскрыть ей секрет этого блюда: готовим дома нежные бельгийские вафли с сюрпризом
