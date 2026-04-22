Соседка в слезах умоляла раскрыть ей секрет этого блюда: готовим дома нежные бельгийские вафли с сюрпризом

Ингредиенты

сливочное масло — 80 г;

яйца — 2 шт;

сахар — 40 г;

соль — 1 щепотка;

мука — 150 г;

молоко — 120 г;

банан — 1 шт;

разрыхлитель — 5 г.

Приготовление

Разбить два яйца и отделить желтки от белков. Первые смешать с растопленным маслом, бананом и молоком, а вторые — взбить с сахаром и щепоткой соли.

К жидким ингредиентам просеять муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешать белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, не повредив при этом воздушную структуру.

Смазать обе стороны вафельницы маслом и налить немного теста в середину (не до краёв). Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут.

Совет редакции

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, чтобы тесто получилось однородным. Банан лучше выбирать переспелый, так как в нём больше сладости. В данном рецепте не стоит использовать слишком много сахара, иначе вафли получатся приторными. Кроме того, есть риск, что тесто пригорит к вафельнице.