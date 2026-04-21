Открываем дачный сезон витаминной перезагрузкой: рецепт сочного салата с баклажанами и кукурузой

Столбик термометра показывает больше +10 °С, а значит пора открывать дачный сезон! Многие уже начинают ездить за город по выходным, чтобы подготовиться к лету. В такие дни к столу лучше всего поставить лёгкий салат с разнообразием вкусов, текстур и витаминов. Рецептом одного из таких блюд с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- баклажан — 1 шт;
- кабачок — 1 шт;
- консервированная кукуруза — 170 г;
- куриная грудка — 100 г;
- приправы для курицы — 20 г;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- огурец — 1 шт;
- свежая зелень — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Слить из банки в кукурузой лишнюю воду и положить зёрна в большую миску. Туда же отправить нарезанный кружочками огурец и рубленую зелень.
Куриную грудку посыпать специями и обжарить на среднем огне по 10 минут с каждой стороны. Готовое мясо нарезать кубиками. На той же сковороде обжарить небольшие кусочки баклажана и кабачка. Важно не переборщить с маслом, иначе овощи получатся слишком жирными. Чтобы они не пригорали, в первые 5 минут их стоит накрыть крышкой, а затем снять её и довести овощи до готовности.
Добавить баклажан, кабачок и курицу в миску к остальным ингредиентам, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Сверху украсить свежей зеленью.
