Открываем дачный сезон витаминной перезагрузкой: рецепт сочного салата с баклажанами и кукурузой

Ингредиенты

баклажан — 1 шт; кабачок — 1 шт; консервированная кукуруза — 170 г; куриная грудка — 100 г; приправы для курицы — 20 г; оливковое масло — 2 ст. л; огурец — 1 шт; свежая зелень — 1 пучок; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Слить из банки в кукурузой лишнюю воду и положить зёрна в большую миску. Туда же отправить нарезанный кружочками огурец и рубленую зелень.

Куриную грудку посыпать специями и обжарить на среднем огне по 10 минут с каждой стороны. Готовое мясо нарезать кубиками. На той же сковороде обжарить небольшие кусочки баклажана и кабачка. Важно не переборщить с маслом, иначе овощи получатся слишком жирными. Чтобы они не пригорали, в первые 5 минут их стоит накрыть крышкой, а затем снять её и довести овощи до готовности.

Добавить баклажан, кабачок и курицу в миску к остальным ингредиентам, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Сверху украсить свежей зеленью.