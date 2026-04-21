00:21

Открываем дачный сезон витаминной перезагрузкой: рецепт сочного салата с баклажанами и кукурузой

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Столбик термометра показывает больше +10 °С, а значит пора открывать дачный сезон! Многие уже начинают ездить за город по выходным, чтобы подготовиться к лету. В такие дни к столу лучше всего поставить лёгкий салат с разнообразием вкусов, текстур и витаминов. Рецептом одного из таких блюд с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты 

  1. баклажан — 1 шт; 
  2. кабачок — 1 шт;
  3. консервированная кукуруза — 170 г;
  4. куриная грудка — 100 г; 
  5. приправы для курицы — 20 г; 
  6. оливковое масло — 2 ст. л;
  7. огурец — 1 шт;
  8. свежая зелень — 1 пучок;
  9. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Слить из банки в кукурузой лишнюю воду и положить зёрна в большую миску. Туда же отправить нарезанный кружочками огурец и рубленую зелень. 

Куриную грудку посыпать специями и обжарить на среднем огне по 10 минут с каждой стороны. Готовое мясо нарезать кубиками. На той же сковороде обжарить небольшие кусочки баклажана и кабачка. Важно не переборщить с маслом, иначе овощи получатся слишком жирными. Чтобы они не пригорали, в первые 5 минут их стоит накрыть крышкой, а затем снять её и довести овощи до готовности. 

Добавить баклажан, кабачок и курицу в миску к остальным ингредиентам, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Сверху украсить свежей зеленью. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
00:21
