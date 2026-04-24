Запах этих шариков свёл с ума мужа, детей и даже соседей: готовим творожные пончики с хрустящей корочкой

Ингредиенты

пшеничная мука — 320 г;

творог — 500 г;

куриное яйцо — 4 шт;

сахар — 200 г;

сода — 1 ч. л;

растительное масло — 200 мл;

сахарная пудра и мёд — по вкусу.

Приготовление

Смешать просеянную муку, творог, яйца, сахар и соду. Скатать небольшие шарики и дать им немного настояться.

В кастрюле нагреть масло, аккуратно окунуть в них заготовки и обжарить до золотистого цвета. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Посыпать десерт сахарной пудрой и полить мёдом.