Запах этих шариков свёл с ума мужа, детей и даже соседей: готовим творожные пончики с хрустящей корочкой

Творожные пончики — это тот самый десерт из детства, который дарит ощущение ностальгии и уюта. Мягкие внутри, с золотистой хрустящей корочкой снаружи, они моментально исчезают с тарелки, едва успев остыть. Секрет их идеального вкуса прост — нежное тесто, которое готовится за считанные минуты. Как приготовить дома золотистые пончики к чаю и кофе, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- пшеничная мука — 320 г;
- творог — 500 г;
- куриное яйцо — 4 шт;
- сахар — 200 г;
- сода — 1 ч. л;
- растительное масло — 200 мл;
- сахарная пудра и мёд — по вкусу.
Приготовление
Смешать просеянную муку, творог, яйца, сахар и соду. Скатать небольшие шарики и дать им немного настояться.
В кастрюле нагреть масло, аккуратно окунуть в них заготовки и обжарить до золотистого цвета. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Посыпать десерт сахарной пудрой и полить мёдом.
