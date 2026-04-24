Запах этих шариков свёл с ума мужа, детей и даже соседей: готовим творожные пончики с хрустящей корочкой

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Творожные пончики — это тот самый десерт из детства, который дарит ощущение ностальгии и уюта. Мягкие внутри, с золотистой хрустящей корочкой снаружи, они моментально исчезают с тарелки, едва успев остыть. Секрет их идеального вкуса прост — нежное тесто, которое готовится за считанные минуты. Как приготовить дома золотистые пончики к чаю и кофе, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  • пшеничная мука — 320 г;
  • творог — 500 г;
  • куриное яйцо — 4 шт;
  • сахар — 200 г;
  • сода — 1 ч. л;
  • растительное масло — 200 мл;
  • сахарная пудра и мёд — по вкусу.

Приготовление 

Смешать просеянную муку, творог, яйца, сахар и соду. Скатать небольшие шарики и дать им немного настояться. 

В кастрюле нагреть масло, аккуратно окунуть в них заготовки и обжарить до золотистого цвета. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Посыпать десерт сахарной пудрой и полить мёдом. 

