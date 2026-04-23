Идеально на завтрак, обед и ужин: как сделать домашнюю баклажанную икру, чтобы она получилась вкуснее магазинной

Ингредиенты

баклажаны — 1 кг; репчатый лук — 2 шт; морковь — 2 шт; красный болгарский перец — 2 шт; томатная паста — 400 мл; растительное масло — 100 мл; сахар — 1 ч. л; чеснок — 1 головка; копчёная паприка, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

У чеснока снять шелуху и срезать верхушку. Посолить, поперчить, немного сбрызнуть маслом, поставить в форму и накрыть фольгой блестящей стороной вовнутрь. Запекать 30–40 минут при 190 °С.

Баклажаны нарезать небольшими кубиками, посолить и оставить на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промыть и обсушить бумажным полотенцем.

Лук и перец нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на среднем огне до золотистого цвета. Затем добавить баклажаны с томатной пастой и сахаром. Готовить ещё 40 минут, периодически помешивая. Когда масса загустеет и станет однородной, добавить запечённый чеснок.

Готовую икру можно измельчить в блендере, чтобы добиться текстуры однородного пюре. Закуску едят как на поджаренном хлебе, так и в качестве гарнира.