Идеально на завтрак, обед и ужин: как сделать домашнюю баклажанную икру, чтобы она получилась вкуснее магазинной

Баклажанная икра из магазина зачастую разочаровывает либо текстурой, либо вкусом. На домашней кухне эта закуска получается гораздо лучше, но не все знают, как правильно её готовить. «Клопс» узнал у читателей, как сделать своими руками баклажанную икру, и какой ингредиент придаст её вкусу неповторимую пикантность.
Ингредиенты
- баклажаны — 1 кг;
- репчатый лук — 2 шт;
- морковь — 2 шт;
- красный болгарский перец — 2 шт;
- томатная паста — 400 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- сахар — 1 ч. л;
- чеснок — 1 головка;
- копчёная паприка, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
У чеснока снять шелуху и срезать верхушку. Посолить, поперчить, немного сбрызнуть маслом, поставить в форму и накрыть фольгой блестящей стороной вовнутрь. Запекать 30–40 минут при 190 °С.
Баклажаны нарезать небольшими кубиками, посолить и оставить на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промыть и обсушить бумажным полотенцем.
Лук и перец нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на среднем огне до золотистого цвета. Затем добавить баклажаны с томатной пастой и сахаром. Готовить ещё 40 минут, периодически помешивая. Когда масса загустеет и станет однородной, добавить запечённый чеснок.
Готовую икру можно измельчить в блендере, чтобы добиться текстуры однородного пюре. Закуску едят как на поджаренном хлебе, так и в качестве гарнира.