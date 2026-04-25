Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами

Представьте десерт, который балансирует на грани изысканной простоты и утончённого шика, превращая обычный вечер в маленький праздник. Под такое описание подходит лишь груша, запечённая с сыром, мёдом и орехами. Благодаря терпкости и сладости оно идеально подойдёт как к кружке горячего чая, так и к бокалу белого вина. Как приготовить сладкую закуску королевского уровня, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- груши — 2–4 шт;
- сыр с плесенью — 60–100 г;
- грецкие орехи — 30–50 г;
- жидкий мёд — 1–3 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.
Приготовление
Груши разрезать пополам и ложкой выскрести сердцевину. Сбрызнуть оливковым маслом и выложить на застеленный пергаментом противень мякостью вверх. В лунки налить немного мёда, положить кусочек сыра и посыпать дроблёными орехами.
Выпекать 15–20 минут при 180 °С, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой. Готовое блюдо подавать тёплым.
Совет редакции
При выборе груши лучше отдавать предпочтение твёрдым сортам, например, «Конференц» или «Бартлетт». К ним идеально подойдёт сыр с голубой плесенью, горгонзола, рокфор, бри или камамбер. Грецкие орехи можно заменить на пекан, фундук или миндаль.
