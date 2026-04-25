Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами

Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Представьте десерт, который балансирует на грани изысканной простоты и утончённого шика, превращая обычный вечер в маленький праздник. Под такое описание подходит лишь груша, запечённая с сыром, мёдом и орехами. Благодаря терпкости и сладости оно идеально подойдёт как к кружке горячего чая, так и к бокалу белого вина. Как приготовить сладкую закуску королевского уровня, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  • груши — 2–4 шт; 
  • сыр с плесенью — 60–100 г; 
  • грецкие орехи — 30–50 г; 
  • жидкий мёд — 1–3 ч. л.; 
  • оливковое масло — 1 ч. л. 

Приготовление

Груши разрезать пополам и ложкой выскрести сердцевину. Сбрызнуть оливковым маслом и выложить на застеленный пергаментом противень мякостью вверх. В лунки налить немного мёда, положить кусочек сыра и посыпать дроблёными орехами. 

Выпекать 15–20 минут при 180 °С, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой. Готовое блюдо подавать тёплым. 

Совет редакции 

При выборе груши лучше отдавать предпочтение твёрдым сортам, например, «Конференц» или «Бартлетт». К ним идеально подойдёт сыр с голубой плесенью, горгонзола, рокфор, бри или камамбер. Грецкие орехи можно заменить на пекан, фундук или миндаль. 

«Клопс» узнал у кулинаров рецепт ещё одного десерта с фруктовыми нотками — цитрусовые печеньки с лимонным курдом

Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами
