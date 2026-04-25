Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами

Ингредиенты

груши — 2–4 шт;

сыр с плесенью — 60–100 г;

грецкие орехи — 30–50 г;

жидкий мёд — 1–3 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление

Груши разрезать пополам и ложкой выскрести сердцевину. Сбрызнуть оливковым маслом и выложить на застеленный пергаментом противень мякостью вверх. В лунки налить немного мёда, положить кусочек сыра и посыпать дроблёными орехами.

Выпекать 15–20 минут при 180 °С, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой. Готовое блюдо подавать тёплым.

Совет редакции

При выборе груши лучше отдавать предпочтение твёрдым сортам, например, «Конференц» или «Бартлетт». К ним идеально подойдёт сыр с голубой плесенью, горгонзола, рокфор, бри или камамбер. Грецкие орехи можно заменить на пекан, фундук или миндаль.