Семья не могла оторваться от этого пирога и смела всё подчистую: как испечь дома вишнёвый пай с румяной сеточкой

Ингредиенты

мука — 400 г;

сливочное масло — 200 г;

сахар — 4 ст. л;

вода — 3 ст. л;

вишня — 1 кг;

кукурузный крахмал — 3 ст. л;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Просеять муку вместе с солью и сахаром. Холодное масло нарезать мелким кубиком, добавить в сухие ингредиенты и пальцами замешать его в крошку. Постепенно добавляя холодную воду, скатать тесто в шар. Разделить на две части, обернуть плёнкой и убрать в морозилку на 30 минут.

Из ягод убрать косточки, засыпать вишню сахаром и сбрызнуть лимонным соком. Спустя 10 минут слить выделившуюся жидкость и перемешать с крахмалом.

Охлаждённое тесто раскатать в круг, уложить его на дно формы и проколоть в нескольких местах. Второй колоб теста раскатать в более тонкий пласт и нарезать на полоски одинаковой ширины.

Заполнить основу начинкой, а сверху выложить полоски теста, чередуя их между собой, чтобы получилась сетка. Выпекать пирог 40–50 минут при 200 °С.

Совет редакции

Чтобы начинка загустела, надо дать ей полностью остыть при комнатной температуре, а затем поставить пирог в холодильник на 10-15 минут. К готовой выпечке идеально подойдёт шарик ванильного мороженого.