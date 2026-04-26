Семья не могла оторваться от этого пирога и смела всё подчистую: как испечь дома вишнёвый пай с румяной сеточкой

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Что может быть вкуснее, чем домашний пирог, наполняющий кухню ароматом вишни? Сочетание тонкого, рассыпчатого теста и сочной, слегка терпкой начинки делает этот десерт настоящим источником весеннего настроения. Как самостоятельно испечь кондитерский шедевр, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • мука — 400 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 4 ст. л;
  • вода — 3 ст. л;
  • вишня — 1 кг; 
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л;
  • лимонный сок — 1 ст. л. 

Приготовление

Просеять муку вместе с солью и сахаром. Холодное масло нарезать мелким кубиком, добавить в сухие ингредиенты и пальцами замешать его в крошку. Постепенно добавляя холодную воду, скатать тесто в шар. Разделить на две части, обернуть плёнкой и убрать в морозилку на 30 минут. 

Из ягод убрать косточки, засыпать вишню сахаром и сбрызнуть лимонным соком. Спустя 10 минут слить выделившуюся жидкость и перемешать с крахмалом. 

Охлаждённое тесто раскатать в круг, уложить его на дно формы и проколоть в нескольких местах. Второй колоб теста раскатать в более тонкий пласт и нарезать на полоски одинаковой ширины. 

Заполнить основу начинкой, а сверху выложить полоски теста, чередуя их между собой, чтобы получилась сетка. Выпекать пирог 40–50 минут при 200 °С. 

Совет редакции

Чтобы начинка загустела, надо дать ей полностью остыть при комнатной температуре, а затем поставить пирог в холодильник на 10-15 минут. К готовой выпечке идеально подойдёт шарик ванильного мороженого. 

Для любителей несладой выпечки «Клопс» узнал рецепт рыбного пирога со сливочной начинкой

