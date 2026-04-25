Весь подъезд ломился в дверь, чтобы попробовать мой обед: простой и быстрый рецепт ароматной ухи на сливках

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Знаете ли вы, как варят уху в Финляндии? Вместо привычного нам прозрачного бульона там готовят сливочную похлёбку с красной рыбой и нежным картофелем. Блюдо получается более насыщенным на вкус и густым по консистенции. Рецепт супа, согревающего тело и душу, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • целая форель или сёмга — 1 шт;
  • вода — 3 л;
  • репчатый лук — 1 шт;
  • картофель — 6 шт;
  • сливки 10–20% — 250 мл;
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Рыбу промыть и очистить от внутренностей. Филе нарезать крупными кусками и убрать в холодильник. Голову, плавники и хвост залить водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, снять пену, добавить луковицу со специями и варить 10 минут на медленном огне. 

Готовый бульон процедить, вернуть на плиту, положить куски рыбы, приправить и довести до кипения. Добавить крупнонарезанный картофель, подождать 15 минут и влить сливки. Варить до готовности картофеля. 

Помимо сливочного рыбного супа «Клопс» узнал старинный рецепт ухи, в которую добавляется рюмка водки

