Весь подъезд ломился в дверь, чтобы попробовать мой обед: простой и быстрый рецепт ароматной ухи на сливках

Ингредиенты

целая форель или сёмга — 1 шт;

вода — 3 л;

репчатый лук — 1 шт;

картофель — 6 шт;

сливки 10–20% — 250 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу промыть и очистить от внутренностей. Филе нарезать крупными кусками и убрать в холодильник. Голову, плавники и хвост залить водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, снять пену, добавить луковицу со специями и варить 10 минут на медленном огне.

Готовый бульон процедить, вернуть на плиту, положить куски рыбы, приправить и довести до кипения. Добавить крупнонарезанный картофель, подождать 15 минут и влить сливки. Варить до готовности картофеля.