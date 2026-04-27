Аппетитное сочетание контрастных вкусов: как испечь дома королевские брауни с морской солью

Все любят шоколадные десерты, но далеко не каждый знает секрет, раскрывающий вкус какао-бобов на полную мощность. Щепотка крупной морской соли — вот та самая хитрость, которую используют кондитеры по всему миру, чтобы сделать шоколад ещё более насыщенным и терпким. Чаще всего такой приём используется в приготовлении брауни. Как повторить ресторанный десерт дома, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 100 г;
- яйца — 4 шт;
- горький шоколад — 240 г;
- сливки 31% — 100 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- сахарный сироп — 2 ст. л;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л;
- морская соль — 1 щепотка.
Приготовление
Холодное масло нарезать кубиками и дать ему подтаять при комнатной температуре. Шоколад разломать на кусочки, растопить на водяной бане и смешать с маслом.
Яйца разделить на белки и желтки. Последние растереть с сахаром, всыпать муку, крахмал, слегко подогретые сливки и сироп. В отдельной миске с помощью миксера взбить белки до плотной массы.
Шоколадное масло сначала смешать с сухими ингредиентами, а затем аккуратно по частям добавить белки. Приправить крупной морской солью и выложить смесь в застеленную пергаментом невысокую форму.
Выпекать 20 минут при 180 °С. Чтобы из теста получился именно брауни, а не обычный кекс, важно следить за готовностью блюда в духовке — корочка должна схватиться, а серединка оставаться влажной.
