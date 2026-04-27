Аппетитное сочетание контрастных вкусов: как испечь дома королевские брауни с морской солью

Ингредиенты

мука — 100 г; яйца — 4 шт; горький шоколад — 240 г; сливки 31% — 100 г; сливочное масло — 200 г; сахар — 100 г; сахарный сироп — 2 ст. л; кукурузный крахмал — 1 ст. л; морская соль — 1 щепотка.

Приготовление

Холодное масло нарезать кубиками и дать ему подтаять при комнатной температуре. Шоколад разломать на кусочки, растопить на водяной бане и смешать с маслом.

Яйца разделить на белки и желтки. Последние растереть с сахаром, всыпать муку, крахмал, слегко подогретые сливки и сироп. В отдельной миске с помощью миксера взбить белки до плотной массы.

Шоколадное масло сначала смешать с сухими ингредиентами, а затем аккуратно по частям добавить белки. Приправить крупной морской солью и выложить смесь в застеленную пергаментом невысокую форму.

Выпекать 20 минут при 180 °С. Чтобы из теста получился именно брауни, а не обычный кекс, важно следить за готовностью блюда в духовке — корочка должна схватиться, а серединка оставаться влажной.