Аппетитное сочетание контрастных вкусов: как испечь дома королевские брауни с морской солью

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Все любят шоколадные десерты, но далеко не каждый знает секрет, раскрывающий вкус какао-бобов на полную мощность. Щепотка крупной морской соли — вот та самая хитрость, которую используют кондитеры по всему миру, чтобы сделать шоколад ещё более насыщенным и терпким. Чаще всего такой приём используется в приготовлении брауни. Как повторить ресторанный десерт дома, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. мука — 100 г;
  2. яйца — 4 шт;
  3. горький шоколад — 240 г;
  4. сливки 31% — 100 г;
  5. сливочное масло — 200 г;
  6. сахар — 100 г;
  7. сахарный сироп — 2 ст. л;
  8. кукурузный крахмал — 1 ст. л;
  9. морская соль — 1 щепотка.

Приготовление 

Холодное масло нарезать кубиками и дать ему подтаять при комнатной температуре. Шоколад разломать на кусочки, растопить на водяной бане и смешать с маслом. 

Яйца разделить на белки и желтки. Последние растереть с сахаром, всыпать муку, крахмал, слегко подогретые сливки и сироп. В отдельной миске с помощью миксера взбить белки до плотной массы. 

Шоколадное масло сначала смешать с сухими ингредиентами, а затем аккуратно по частям добавить белки. Приправить крупной морской солью и выложить смесь в застеленную пергаментом невысокую форму. 

Выпекать 20 минут при 180 °С. Чтобы из теста получился именно брауни, а не обычный кекс, важно следить за готовностью блюда в духовке — корочка должна схватиться, а серединка оставаться влажной. 

Для любителей фруктовых десертов к чаю и бокалу вина «Клопс» узнал, как запечь грушу с мёдом, орехами и сыром

Свежие новости по теме
Аппетитное сочетание контрастных вкусов: как испечь дома королевские брауни с морской солью
00:16
Семья влюбилась в это блюдо и требует его каждый день: как вкусно пожарить целую сковороду салаки
Вчера
22:07
Роскошный и сытный завтрак всего за 15 минут: как вкусно приготовить шакшуку по классическому рецепту
Вчера
05:12
Семья не могла оторваться от этого пирога и смела всё подчистую: как испечь дома вишнёвый пай с румяной сеточкой
Вчера
00:36
Весь подъезд ломился в дверь, чтобы попробовать мой обед: простой и быстрый рецепт ароматной ухи на сливках
25 апреля 2026
22:41
Все новости по теме
