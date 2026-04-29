Нежный десерт всего за 15 минут: готовим на домашней кухне шоколадный пудинг как в ресторане

Ингредиенты

молоко — 500 мл;

шоколад с содержанием какао более 70% — 150 г;

какао-порошок — 2 ст. л;

ванильный сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление

Смешать крахмал, какао и 100 мл холодного молока. Тщательно размешать венчиком. Оставшиеся 400 мл молока подогреть (но не кипятить) на медленном огне в сотейнике с толстым дном. Добавить сахар и щепотку соли.

Когда на поверхности появится лёгкая дымка, убавить огонь до минимума и положить поломанный на мелкие кусочки шоколад. Медленно влить смесь крахмала и какао, постоянно помешивая венчиком.

Увеличить огонь до среднего и варить пудинг 5–7 минут, пока масса не загустеет. Снять кастрюлю с плиты, добавить сливочное масло и довести смесь до однородной консистенции.

Разлить пудинг по формочкам, бокалам или стаканчикам. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два часа. Перед подачей украсить свежими ягодами или взбитыми сливками.