Нежный десерт всего за 15 минут: готовим на домашней кухне шоколадный пудинг как в ресторане

Вкус шоколадного пудинга мгновенно возвращает в беззаботное детство и дарит ощущение домашнего уюта. Приготовить это лакомство дома гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, ведь для этого не понадобятся ни духовка, ни сложные кулинарные техники. Как без лишних хлопот порадовать себя и близких вкусным десертом, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- молоко — 500 мл;
- шоколад с содержанием какао более 70% — 150 г;
- какао-порошок — 2 ст. л;
- ванильный сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление
Смешать крахмал, какао и 100 мл холодного молока. Тщательно размешать венчиком. Оставшиеся 400 мл молока подогреть (но не кипятить) на медленном огне в сотейнике с толстым дном. Добавить сахар и щепотку соли.
Когда на поверхности появится лёгкая дымка, убавить огонь до минимума и положить поломанный на мелкие кусочки шоколад. Медленно влить смесь крахмала и какао, постоянно помешивая венчиком.
Увеличить огонь до среднего и варить пудинг 5–7 минут, пока масса не загустеет. Снять кастрюлю с плиты, добавить сливочное масло и довести смесь до однородной консистенции.
Разлить пудинг по формочкам, бокалам или стаканчикам. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два часа. Перед подачей украсить свежими ягодами или взбитыми сливками.
Для любителей более пикантных десертов «Клопс» нашёл рецепт запечённых груш с мёдом, сыром и орехами.