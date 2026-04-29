00:41

Нежный десерт всего за 15 минут: готовим на домашней кухне шоколадный пудинг как в ресторане

  1. Лайфхаки
Автор:
Нежный десерт всего за 15 минут: готовим на домашней кухне шоколадный пудинг как в ресторане - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Вкус шоколадного пудинга мгновенно возвращает в беззаботное детство и дарит ощущение домашнего уюта. Приготовить это лакомство дома гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, ведь для этого не понадобятся ни духовка, ни сложные кулинарные техники. Как без лишних хлопот порадовать себя и близких вкусным десертом, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • молоко — 500 мл;
  • шоколад с содержанием какао более 70% — 150 г;
  • какао-порошок — 2 ст. л;
  • ванильный сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л;
  • сливочное масло — 30 г. 

Приготовление 

Смешать крахмал, какао и 100 мл холодного молока. Тщательно размешать венчиком. Оставшиеся 400 мл молока подогреть (но не кипятить) на медленном огне в сотейнике с толстым дном. Добавить сахар и щепотку соли. 

Когда на поверхности появится лёгкая дымка, убавить огонь до минимума и положить поломанный на мелкие кусочки шоколад. Медленно влить смесь крахмала и какао, постоянно помешивая венчиком.

Увеличить огонь до среднего и варить пудинг 5–7 минут, пока масса не загустеет. Снять кастрюлю с плиты, добавить сливочное масло и довести смесь до однородной консистенции. 

Разлить пудинг по формочкам, бокалам или стаканчикам. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два часа. Перед подачей украсить свежими ягодами или взбитыми сливками. 

Для любителей более пикантных десертов «Клопс» нашёл рецепт запечённых груш с мёдом, сыром и орехами

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
5 032
Кулинария рецепты