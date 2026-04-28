Итальянская классика с кремовой текстурой и сливочным вкусом: как быстро и просто приготовить ризотто

Ингредиенты

рис — 320 г;

сливочное масло — 70 г;

куриный бульон — 700 мл;

репчатый лук — 1 шт;

белое сухое вино — 1 бокал;

пармезан — 100 Г;

кориандр, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Всыпать рис с приправами и прогреть 2–3 минуты до появления орехового аромата. Добавить белое сухое вино и довести до кипения, пока не впитается вся жидкость.

Затем порционно влить бульон — следующий половник добавлять после того, как зёрна впитают предыдущий. Когда рис станет мягким, снять сотейник с огня, положить сливочное масло и вмешать натёртый сыр. Дать настояться под крышкой 5 минут и подавать к столу.