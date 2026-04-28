Итальянская классика с кремовой текстурой и сливочным вкусом: как быстро и просто приготовить ризотто

Ризотто — классическое итальянское блюдо с кремовой текстурой и сливочным вкусом. Это не просто варёный рис, ведь его варят в белом вине и смешивают с тёртым пармезаном, чтобы добиться особой консистенции и аромата. Причём его можно подать как самостоятельное блюдо, так и в дополнение к курице, тыкве, морепродуктам и пр. Простой рецепт домашнего ризотто узнал «Клопс».
Ингредиенты
- рис — 320 г;
- сливочное масло — 70 г;
- куриный бульон — 700 мл;
- репчатый лук — 1 шт;
- белое сухое вино — 1 бокал;
- пармезан — 100 Г;
- кориандр, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Всыпать рис с приправами и прогреть 2–3 минуты до появления орехового аромата. Добавить белое сухое вино и довести до кипения, пока не впитается вся жидкость.
Затем порционно влить бульон — следующий половник добавлять после того, как зёрна впитают предыдущий. Когда рис станет мягким, снять сотейник с огня, положить сливочное масло и вмешать натёртый сыр. Дать настояться под крышкой 5 минут и подавать к столу.
Густое и сливочное ризотто будет хорошо сочетаться с более лёгким блюдом — весенним салатом с черемшой и редиской.