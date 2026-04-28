01:18

Итальянская классика с кремовой текстурой и сливочным вкусом: как быстро и просто приготовить ризотто

  1. Лайфхаки
Автор:
Итальянская классика с кремовой текстурой и сливочным вкусом: как быстро и просто приготовить ризотто - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Ризотто — классическое итальянское блюдо с кремовой текстурой и сливочным вкусом. Это не просто варёный рис, ведь его варят в белом вине и смешивают с тёртым пармезаном, чтобы добиться особой консистенции и аромата. Причём его можно подать как самостоятельное блюдо, так и в дополнение к курице, тыкве, морепродуктам и пр. Простой рецепт домашнего ризотто узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • рис — 320 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • куриный бульон — 700 мл;
  • репчатый лук — 1 шт; 
  • белое сухое вино — 1 бокал; 
  • пармезан — 100 Г; 
  • кориандр, соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Всыпать рис с приправами и прогреть 2–3 минуты до появления орехового аромата. Добавить белое сухое вино и довести до кипения, пока не впитается вся жидкость. 

Затем порционно влить бульон — следующий половник добавлять после того, как зёрна впитают предыдущий. Когда рис станет мягким, снять сотейник с огня, положить сливочное масло и вмешать натёртый сыр. Дать настояться под крышкой 5 минут и подавать к столу. 

Густое и сливочное ризотто будет хорошо сочетаться с более лёгким блюдом — весенним салатом с черемшой и редиской

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
4 412
Кулинария рецепты