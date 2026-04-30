Хрустящая и пряная закуска к шашлыку: как быстро и без лишних хлопот замариновать красный лук

На майские праздники многие выберутся за город, чтобы пожарить шашлыки. Однако жирные мясные блюда оставляют чувство тяжести, поэтому в дополнение к ним лучше съесть лёгкую закуску. Для этого идеально подойдёт маринованный красный лук. Как приготовить его, чтобы ломтики долго оставались хрустящими и пряными, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты 

  • красный лук — 2 шт;
  • уксус (яблочный или винный) 9% — 3 ст. л;
  • сахар — 1 ст. л;
  • соль — 1 ч. л;
  • вода — 100 мл;
  • чёрный перец горошком, лавровый лист, кориандр, гвоздика и перец чили — по вкусу.  

Приготовление

Лук очистить от шелухи и нарезать полупрозрачными кольцами (чем тоньше, тем быстрее замаринуется). В отдельной миске смешать уксус и специи. Залить всё горячей водой и тщательно размешать. 

Заполнить чистую банку луком, залить маринадом и плотно закрыть крышкой. Через 30 минут закуску можно пробовать, но лучше подождать 1,5–2 часа. Готовая закуска хранится в холодильнике семь дней, но на третий она становится менее хрустящей. 

