Румяная корочка с лимонным ароматом: раскрываем секрет приготовления маринованной форели с дымком

Ингредиенты

форель — 4 шт;

лимон — 1 шт;

растительное масло — 70 мл;

тимьян, прованские травы, сушёный чеснок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу выпотрошить и промыть, жабры удалить. На коже острым ножом сделать несколько надрезов, чтобы мясо глубже промариновалось и равномерно прожарилось.

Полить форель маслом и лимонным соком, приправить специями. В разрезы вместе с травами положить цедру. Оставить рыбу в холодильнике на 2-6 часа.

Заранее разжечь мангал и дождаться, пока дрова прогорят и останутся только раскалённые угли. Выложить форель на решётку и поставить на средний огонь. Переворачивать рыбу каждые 5–7 минут. Блюдо будет готово, когда мясо станет легко отделяться от костей.