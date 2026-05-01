Румяная корочка с лимонным ароматом: раскрываем секрет приготовления маринованной форели с дымком

На мангале можно вкусно приготовить не только мясо, но и рыбу. Лучше всего на решётке получается форель — сочная жирная рыба с плотным мясом покрывается румяной корочкой и становится ещё ароматнее от дыма костра. Однако блюдо можно улучшить с помощью приправ и лимонной кислинки.
Ингредиенты
- форель — 4 шт;
- лимон — 1 шт;
- растительное масло — 70 мл;
- тимьян, прованские травы, сушёный чеснок, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу выпотрошить и промыть, жабры удалить. На коже острым ножом сделать несколько надрезов, чтобы мясо глубже промариновалось и равномерно прожарилось.
Полить форель маслом и лимонным соком, приправить специями. В разрезы вместе с травами положить цедру. Оставить рыбу в холодильнике на 2-6 часа.
Заранее разжечь мангал и дождаться, пока дрова прогорят и останутся только раскалённые угли. Выложить форель на решётку и поставить на средний огонь. Переворачивать рыбу каждые 5–7 минут. Блюдо будет готово, когда мясо станет легко отделяться от костей.
Рыбу можно вкусно приготовить не только на мангале, но и дома на кухне. Как быстро и просто пожарить целую сковороду салаки, узнал «Клопс».