Румяная корочка с лимонным ароматом: раскрываем секрет приготовления маринованной форели с дымком

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На мангале можно вкусно приготовить не только мясо, но и рыбу. Лучше всего на решётке получается форель — сочная жирная рыба с плотным мясом покрывается румяной корочкой и становится ещё ароматнее от дыма костра. Однако блюдо можно улучшить с помощью приправ и лимонной кислинки. 

Ингредиенты

  • форель — 4 шт; 
  • лимон — 1 шт; 
  • растительное масло — 70 мл;
  • тимьян, прованские травы, сушёный чеснок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу выпотрошить и промыть, жабры удалить. На коже острым ножом сделать несколько надрезов, чтобы мясо глубже промариновалось и равномерно прожарилось. 

Полить форель маслом и лимонным соком, приправить специями. В разрезы вместе с травами положить цедру. Оставить рыбу в холодильнике на 2-6 часа. 

Заранее разжечь мангал и дождаться, пока дрова прогорят и останутся только раскалённые угли. Выложить форель на решётку и поставить на средний огонь. Переворачивать рыбу каждые 5–7 минут. Блюдо будет готово, когда мясо станет легко отделяться от костей. 

Рыбу можно вкусно приготовить не только на мангале, но и дома на кухне. 

