Всего пара минут и гости уже хрустят за обе щеки: готовим лёгкий весенний салат из кабачков и огурцов - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
В майские праздники, когда все жарят шашлыки, на столе должно быть место для лёгкого и освежающего блюда. Лучше всего для этого подойдёт хрустящий салат из огурцов и кабачков. Простым и быстрым рецептом этого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  1. кабачки — 500 г;
  2. огурцы — 500 г;
  3. чеснок — 3 зубчика;
  4. свежая кинза — 1 пучок; 
  5. соевый соус — 2 ст. л;
  6. яблочный уксус — 2 ч. л;
  7. оливковое масло — 2 ст. л;
  8. мёд — 1 ч. л;
  9. соль, перец, прованские травы — по вкусу. 

Приготовление 

С помощью овощечистки нарезать кабачки и огурцы тонкими полосками. Продавить чеснок через пресс, добавить соевый соус, специи, масло, соевый соус и уксус. 

Всё тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут (для усиления вкуса можно поставить блюдо в холодильник на 2-3 часа, чтобы овощи ещё лучше промариновались). Готовый салат посыпать свежей зеленью и полить чайной ложкой мёда. 

