Всего пара минут и гости уже хрустят за обе щеки: готовим лёгкий весенний салат из кабачков и огурцов

Ингредиенты

кабачки — 500 г; огурцы — 500 г; чеснок — 3 зубчика; свежая кинза — 1 пучок; соевый соус — 2 ст. л; яблочный уксус — 2 ч. л; оливковое масло — 2 ст. л; мёд — 1 ч. л; соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

С помощью овощечистки нарезать кабачки и огурцы тонкими полосками. Продавить чеснок через пресс, добавить соевый соус, специи, масло, соевый соус и уксус.

Всё тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут (для усиления вкуса можно поставить блюдо в холодильник на 2-3 часа, чтобы овощи ещё лучше промариновались). Готовый салат посыпать свежей зеленью и полить чайной ложкой мёда.