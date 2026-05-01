Всего пара минут и гости уже хрустят за обе щеки: готовим лёгкий весенний салат из кабачков и огурцов

В майские праздники, когда все жарят шашлыки, на столе должно быть место для лёгкого и освежающего блюда. Лучше всего для этого подойдёт хрустящий салат из огурцов и кабачков. Простым и быстрым рецептом этого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- кабачки — 500 г;
- огурцы — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- свежая кинза — 1 пучок;
- соевый соус — 2 ст. л;
- яблочный уксус — 2 ч. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- мёд — 1 ч. л;
- соль, перец, прованские травы — по вкусу.
Приготовление
С помощью овощечистки нарезать кабачки и огурцы тонкими полосками. Продавить чеснок через пресс, добавить соевый соус, специи, масло, соевый соус и уксус.
Всё тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут (для усиления вкуса можно поставить блюдо в холодильник на 2-3 часа, чтобы овощи ещё лучше промариновались). Готовый салат посыпать свежей зеленью и полить чайной ложкой мёда.
Салат из кабачков и огурцов идеально дополнит ещё одна закуска — маринованные в пряных травах яйца.