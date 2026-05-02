Гарнир разлетелся с тарелок быстрее шашлыка: как запечь на мангале сочные овощи с румяной корочкой

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
В тёплый майский выходной все едут за город жарить шашлыки. Однако не многие вспоминают, что кроме мяса на стол надо подать ещё и гарнир. К свинине, говядине, курице и даже рыбе идеально подойдут овощи, но как их правильно запечь, чтобы они не превратились в кашу и преобрели аромат костра? Парочкой кулинарных секретов с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. баклажан — 1 шт; 
  2. кабачок — 2 шт;
  3. шампиньоны — 200 г;
  4. помидоры черри — 300 г;
  5. перец чили — 1 шт; 
  6. чеснок — 3 целые головки;
  7. болгарский перец — 1 шт.;
  8. картофель — 300 г;
  9. соевый соус, оливковое масло, лимонный сок, розмарин, прованские травы, соль — по вкусу. 

Приготовление

Чеснок очистить от верхней шелухи и обернуть фольгой. Картофель тщательно помыть и также завернуть в фольгу (блестящей стороной внутрь). Из болгарского перца вынуть сердцевину и разрезать пополам. Кабачки и баклажаны нарезать толстыми медальонами. 

Сложить овощи, грибы, помидоры и чили в миску, полить маслом, лимонным соком и специями. Накрыть крышкой и оставить мариноваться на 15 минут. 

Разместить овощи на решётке, а обёрнутые фольгой — положить в угли. Готовить 20 минут, периодически переворачивая. Готовое блюдо выложить в салатник и приправить соевым соусом. 

Запечённые овощи идеально подойдут к шашлыку из свиной шеи, копчёной скумбрии и жареной на решётке форели

