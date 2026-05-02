Гарнир разлетелся с тарелок быстрее шашлыка: как запечь на мангале сочные овощи с румяной корочкой

Ингредиенты

баклажан — 1 шт; кабачок — 2 шт; шампиньоны — 200 г; помидоры черри — 300 г; перец чили — 1 шт; чеснок — 3 целые головки; болгарский перец — 1 шт.; картофель — 300 г; соевый соус, оливковое масло, лимонный сок, розмарин, прованские травы, соль — по вкусу.

Приготовление

Чеснок очистить от верхней шелухи и обернуть фольгой. Картофель тщательно помыть и также завернуть в фольгу (блестящей стороной внутрь). Из болгарского перца вынуть сердцевину и разрезать пополам. Кабачки и баклажаны нарезать толстыми медальонами.

Сложить овощи, грибы, помидоры и чили в миску, полить маслом, лимонным соком и специями. Накрыть крышкой и оставить мариноваться на 15 минут.

Разместить овощи на решётке, а обёрнутые фольгой — положить в угли. Готовить 20 минут, периодически переворачивая. Готовое блюдо выложить в салатник и приправить соевым соусом.