Запах этой рыбы затмит даже самый сочный шашлык: как закоптить на мангале скумбрию с можжевеловыми ветками

Чтобы удивить гостей, приехавших на майские на дачу, лучше приготовить не классический шашлык, а что-то поинтереснее, например, копчёную скумбрию. В этом блюде важно не пересушить рыбу и правильно подготовить для неё мангал. Как придать этой рыбе неповторимый вкус и аромат, выяснил «Клопс».
Ингредиенты
- скумбрия — 3 шт;
- соль, растительное масло — по вкусу;
- можжевельник — 2-3 ветки;
- щепа (яблоня, вишня, груша) — 100 г.
Приготовление
Разжечь угли в мангале и прогреть их до образования белого налёта. Рыбу выпотрошить, затем удалить жабры. Натереть внутри солью, оставить на час в холодильнике и сбрызнуть маслом.
Выложить предварительно смоченную водой щепу на фольгу, накрыть вторым слоем, смазать его маслом и поместить сверху скумбрию. Вокруг сделать несколько небольших отверстий, накрыть третьим слоем фольги и защипать края, оставив свободное пространство над рыбой для циркуляции дыма.
Конверт опустить прямо на угли на две минуты, чтобы щепа начала тлеть, затем переместить на решётку и коптить ещё 15 минут. Если мясо легко отходит от костей — блюдо готово.
Для тех, кто не может поехать на майские за город и закоптить на мангале скумбрию, «Клопс» узнал рецепт жареной салаки с лимонным ароматом.