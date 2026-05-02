Запах этой рыбы затмит даже самый сочный шашлык: как закоптить на мангале скумбрию с можжевеловыми ветками

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Чтобы удивить гостей, приехавших на майские на дачу, лучше приготовить не классический шашлык, а что-то поинтереснее, например, копчёную скумбрию. В этом блюде важно не пересушить рыбу и правильно подготовить для неё мангал. Как придать этой рыбе неповторимый вкус и аромат, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты 

  • скумбрия — 3 шт; 
  • соль, растительное масло — по вкусу;
  • можжевельник — 2-3 ветки; 
  • щепа (яблоня, вишня, груша) — 100 г. 

Приготовление 

Разжечь угли в мангале и прогреть их до образования белого налёта. Рыбу выпотрошить, затем удалить жабры. Натереть внутри солью, оставить на час в холодильнике и сбрызнуть маслом. 

Выложить предварительно смоченную водой щепу на фольгу, накрыть вторым слоем, смазать его маслом и поместить сверху скумбрию. Вокруг сделать несколько небольших отверстий, накрыть третьим слоем фольги и защипать края, оставив свободное пространство над рыбой для циркуляции дыма.

Конверт опустить прямо на угли на две минуты, чтобы щепа начала тлеть, затем переместить на решётку и коптить ещё 15 минут. Если мясо легко отходит от костей — блюдо готово. 

Для тех, кто не может поехать на майские за город и закоптить на мангале скумбрию, «Клопс» узнал рецепт жареной салаки с лимонным ароматом

