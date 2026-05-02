Запах этой рыбы затмит даже самый сочный шашлык: как закоптить на мангале скумбрию с можжевеловыми ветками

Ингредиенты

скумбрия — 3 шт;

соль, растительное масло — по вкусу;

можжевельник — 2-3 ветки;

щепа (яблоня, вишня, груша) — 100 г.

Приготовление

Разжечь угли в мангале и прогреть их до образования белого налёта. Рыбу выпотрошить, затем удалить жабры. Натереть внутри солью, оставить на час в холодильнике и сбрызнуть маслом.

Выложить предварительно смоченную водой щепу на фольгу, накрыть вторым слоем, смазать его маслом и поместить сверху скумбрию. Вокруг сделать несколько небольших отверстий, накрыть третьим слоем фольги и защипать края, оставив свободное пространство над рыбой для циркуляции дыма.

Конверт опустить прямо на угли на две минуты, чтобы щепа начала тлеть, затем переместить на решётку и коптить ещё 15 минут. Если мясо легко отходит от костей — блюдо готово.