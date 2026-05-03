Закуска, на которую сбежались соседи со всей округи: как за 5 минут приготовить баклажанные рулетики с сыром и чесноком

Чтобы разоргеть аппетит перед шашлыком, жареной рыбой или курицей, гостям нужно предложить что-то небольшое и лёгкое. В качестве закуски к основному блюду лучше всего подходят рулетики из баклажанов с сырно-чесночной начинкой. Как приготовить их за считанные минуты, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. баклажан — 2 шт;
  2. растительное масло — 1 ст. л;
  3. творожный сыр — 150 г;
  4. чеснок — 2–3 зубчика;
  5. соль, перец — по вкусу; 
  6. свежие петрушка, укроп — 2–3 веточки.

Приготовление 

С помощью овощечистки нарезать баклажаны вдоль тонкими слайсами. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь и лишнюю влагу. Обсушить бумажным полотенцем и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. 

Намазать на полоски творожный сыр и выложить пропущенный через пресс чеснок. Добавить нарубленную зелень и завернуть в рулетик. Сбоку проткнуть зубочисткой, чтобы блюдо держало форму. Оставить в холодильнике настояться на 5-10 минут и подавать к столу. 

Баклажанные рулетики с чесноком и сыром идеально подойдут к шашлыку из свиной шеи, копчёной скумбрии и жареной на решётке форели.

