Закуска, на которую сбежались соседи со всей округи: как за 5 минут приготовить баклажанные рулетики с сыром и чесноком

Ингредиенты

баклажан — 2 шт; растительное масло — 1 ст. л; творожный сыр — 150 г; чеснок — 2–3 зубчика; соль, перец — по вкусу; свежие петрушка, укроп — 2–3 веточки.

Приготовление

С помощью овощечистки нарезать баклажаны вдоль тонкими слайсами. Посолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь и лишнюю влагу. Обсушить бумажным полотенцем и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Намазать на полоски творожный сыр и выложить пропущенный через пресс чеснок. Добавить нарубленную зелень и завернуть в рулетик. Сбоку проткнуть зубочисткой, чтобы блюдо держало форму. Оставить в холодильнике настояться на 5-10 минут и подавать к столу.