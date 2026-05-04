Домашние были в восторге от сочной начинки и пышного теста: рецепт пирога с капустой, который получится у каждого

Всегда приятно порадовать гостей и домочадцев ароматным пирогом с капустой. Его пышное тесто и сочная овощная начинка понравятся каждому. Однако при приготовлении стоит соблюсти пару тонкостей, чтобы блюдо получилось максимально вкусным. Какие именно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
Для теста
- молоко — 300 мл;
- сахар — 4 ст. л;
- сухие дрожжи — 11 г.
- мука — 450 г;
- растительное масло — 130 мл;
- яйца — 2 шт.
Начинка
- белокочанная капуста — 500 г;
- яйца — 3 шт;
- лук — 1 шт;
- свежая зелень — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
В тёплом молоке развести сахар, дрожжи, шесть столовых ложек муки, перемешать и оставить в тёплом месте на полчаса. Когда опара подрастёт, вмешать растительное масло, яйца и соль. Постепенно всыпать муку и замесить тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 40 минут.
На растительном масле обжарить нашинкованный лук и натёртую морковь. Когда овощи подрумянятся, положить нарезаннную капусту, посолить и поперчить. Яйца отварить вкрутую и вместе с зеленью добавить к остальной начинке.
Тесто разделить на две части, раскатать и выложить одну половину в смазанную маслом форму. Заполнить основу начинкой, накрыть вторым пластом теста и защипнуть края.
Оставить заготовку в тёплом месте на 20 минут. Смазать поверхность молоком и выпекать 30–40 минут при 200 °С.