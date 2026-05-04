Домашние были в восторге от сочной начинки и пышного теста: рецепт пирога с капустой, который получится у каждого

Ингредиенты

Для теста

молоко — 300 мл; сахар — 4 ст. л; сухие дрожжи — 11 г. мука — 450 г; растительное масло — 130 мл; яйца — 2 шт.

Начинка

белокочанная капуста — 500 г; яйца — 3 шт; лук — 1 шт; свежая зелень — 1 пучок; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

В тёплом молоке развести сахар, дрожжи, шесть столовых ложек муки, перемешать и оставить в тёплом месте на полчаса. Когда опара подрастёт, вмешать растительное масло, яйца и соль. Постепенно всыпать муку и замесить тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 40 минут.

На растительном масле обжарить нашинкованный лук и натёртую морковь. Когда овощи подрумянятся, положить нарезаннную капусту, посолить и поперчить. Яйца отварить вкрутую и вместе с зеленью добавить к остальной начинке.

Тесто разделить на две части, раскатать и выложить одну половину в смазанную маслом форму. Заполнить основу начинкой, накрыть вторым пластом теста и защипнуть края.

Оставить заготовку в тёплом месте на 20 минут. Смазать поверхность молоком и выпекать 30–40 минут при 200 °С.