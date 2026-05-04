Домашние были в восторге от сочной начинки и пышного теста: рецепт пирога с капустой, который получится у каждого

Всегда приятно порадовать гостей и домочадцев ароматным пирогом с капустой. Его пышное тесто и сочная овощная начинка понравятся каждому. Однако при приготовлении стоит соблюсти пару тонкостей, чтобы блюдо получилось максимально вкусным. Какие именно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

Для теста

  1. молоко — 300 мл;
  2. сахар — 4 ст. л; 
  3. сухие дрожжи — 11 г. 
  4. мука — 450 г;
  5. растительное масло — 130 мл; 
  6. яйца — 2 шт. 

Начинка 

  1. белокочанная капуста — 500 г;
  2. яйца — 3 шт; 
  3. лук — 1 шт; 
  4. свежая зелень — 1 пучок; 
  5. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

В тёплом молоке развести сахар, дрожжи, шесть столовых ложек муки, перемешать и оставить в тёплом месте на полчаса. Когда опара подрастёт, вмешать растительное масло, яйца и соль. Постепенно всыпать муку и замесить тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 40 минут. 

На растительном масле обжарить нашинкованный лук и натёртую морковь. Когда овощи подрумянятся, положить нарезаннную капусту, посолить и поперчить. Яйца отварить вкрутую и вместе с зеленью добавить к остальной начинке. 

Тесто разделить на две части, раскатать и выложить одну половину в смазанную маслом форму. Заполнить основу начинкой, накрыть вторым пластом теста и защипнуть края. 

Оставить заготовку в тёплом месте на 20 минут. Смазать поверхность молоком и выпекать 30–40 минут при 200 °С. 

Среди сытных пирогов популярностью пользуется не только капустный, но рыбный со сливочной начинкой
