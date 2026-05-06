01:18

Внуки были в восторге от ассортимента начинок: готовим 3 вида блинов с рыбой, курицей и сыром

  1. Лайфхаки
Автор:
Внуки были в восторге от ассортимента начинок: готовим 3 вида блинов с рыбой, курицей и сыром - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Блины 

Ингредиенты 

  1. молоко — 500 мл; 
  2. яйца — 3 шт;
  3. мука — 200 г;
  4. сливочное масло — 30 г;
  5. сахар, соль — по вкусу. 

Приготовление

Все продукты достать из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Взбить яйца с молоком и всыпать просеянную муку. Добавить растопленное сливочное масло. Консистенция теста должна напоминать жидкие сливки. 

На раскалённой сковороде обжарить блины до золотистого цвета. Затем выложить на них разные виды начинки и завернуть края, чтобы содержимое не вытекало. 

Рыба в сливках 

Ингредиенты 

  1. сырой лосось, сёмга или форель — 500 г; 
  2. сливки 20% — 500 мл;
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. молотый карри — 1 щепотка; 
  5. соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Отварить рыбу в кипящей подсоленной воде в течение 30 минут. Очистить от кожи, плавников и костей, разделить филе на кусочки. 

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить лосось с приправами и влить сливки. Довести до кипения и тушить три минуты, постоянно помешивая. 

Ветчина и сыр 

Ингредиенты 

  1. ветчина — 400 г;
  2. голландский сыр — 150 г;
  3. моцарелла — 150 г; 
  4. растительное масло — 2 ст. л. 

Приготовление 

Нарезать ветчину соломкой, сыр натереть на крупной тёрке. Выложить всё на блин, добавить моцареллу и завернуть тесто в плотный рулет. Обжарить на растительном масле до хрустящей корочки. 

Курица с грибами 

Ингредиенты 

  1. репчатый лук — 1 шт; 
  2. шампиньоны — 300 г;
  3. куриное филе — 300 г; 
  4. сметана 20% — 2 ст. л;
  5. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Лук и шампиньоны нашинковать и обжарить в течение 5 минут. Добавить мелконарезанную курицу, приправить и тушить ещё 15 минут. Положить пару столовых ложек сметаны. Когда соус загустеет, выключить огонь и дождаться полного остывания, прежде чем заворачивать начинку в блины. 

На завтрак можно приготовить не только сытные блинчики, но и классическую шакшуку с томатами и зеленью

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
14 067
Кулинария рецепты