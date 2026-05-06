Внуки были в восторге от ассортимента начинок: готовим 3 вида блинов с рыбой, курицей и сыром

Блины

Ингредиенты

молоко — 500 мл; яйца — 3 шт; мука — 200 г; сливочное масло — 30 г; сахар, соль — по вкусу.

Приготовление

Все продукты достать из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Взбить яйца с молоком и всыпать просеянную муку. Добавить растопленное сливочное масло. Консистенция теста должна напоминать жидкие сливки.

На раскалённой сковороде обжарить блины до золотистого цвета. Затем выложить на них разные виды начинки и завернуть края, чтобы содержимое не вытекало.