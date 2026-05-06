Внуки были в восторге от ассортимента начинок: готовим 3 вида блинов с рыбой, курицей и сыром

Блины
Ингредиенты
- молоко — 500 мл;
- яйца — 3 шт;
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар, соль — по вкусу.
Приготовление
Все продукты достать из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Взбить яйца с молоком и всыпать просеянную муку. Добавить растопленное сливочное масло. Консистенция теста должна напоминать жидкие сливки.
На раскалённой сковороде обжарить блины до золотистого цвета. Затем выложить на них разные виды начинки и завернуть края, чтобы содержимое не вытекало.
Рыба в сливках
Ингредиенты
- сырой лосось, сёмга или форель — 500 г;
- сливки 20% — 500 мл;
- репчатый лук — 1 шт;
- молотый карри — 1 щепотка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Отварить рыбу в кипящей подсоленной воде в течение 30 минут. Очистить от кожи, плавников и костей, разделить филе на кусочки.
Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить лосось с приправами и влить сливки. Довести до кипения и тушить три минуты, постоянно помешивая.
Ветчина и сыр
Ингредиенты
- ветчина — 400 г;
- голландский сыр — 150 г;
- моцарелла — 150 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Нарезать ветчину соломкой, сыр натереть на крупной тёрке. Выложить всё на блин, добавить моцареллу и завернуть тесто в плотный рулет. Обжарить на растительном масле до хрустящей корочки.
Курица с грибами
Ингредиенты
- репчатый лук — 1 шт;
- шампиньоны — 300 г;
- куриное филе — 300 г;
- сметана 20% — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук и шампиньоны нашинковать и обжарить в течение 5 минут. Добавить мелконарезанную курицу, приправить и тушить ещё 15 минут. Положить пару столовых ложек сметаны. Когда соус загустеет, выключить огонь и дождаться полного остывания, прежде чем заворачивать начинку в блины.
