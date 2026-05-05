Диетический обед на скорую руку: готовим дома лёгкие и сытные котлеты из гречки

В преддверии лета многие стремятся похудеть, но диетические блюда слишком пресные и однообразные. Та же гречка надоедает через неделю, а так хочется съесть простых домашних котлет. В такой ситуации к приготовлению еды стоит отнестись креативно. Например, объединить гарнир с мясным блюдом и получить совершенно новый вкус. Именно таким рецептом котлет из гречки с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- гречневая крупа — 200 г;
- репчатый лук — 80 г;
- морковь — 80 г;
- яйцо — 2 шт;
- панировочные сухари — 2 ст. л.
Приготовление
Залить крупу водой и поставить на средний огонь. Когда жидкость впитается, закрыть кастрюлю крышкой и варить ещё 5 минут. Выключить плиту, обернуть кастрюлю толстым полотенцем и дать настояться 15 минут. Затем убрать полотенце и дождаться полного остывания гречки.
Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на небольшом количестве растительного масла.
Добавить в гречку яйца, сухари и зажарку. Посолить, поперчить и вымесить фарш. Влажными руками сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до румяной корочки.
Совет редакции
Чтобы консистенция фарша получилась более однородной, можно пробить овощную массу через блендер. Для постной версии блюда яйца лучше заменить небольшим количеством муки.
