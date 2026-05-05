Диетический обед на скорую руку: готовим дома лёгкие и сытные котлеты из гречки

Ингредиенты

гречневая крупа — 200 г;

репчатый лук — 80 г;

морковь — 80 г;

яйцо — 2 шт;

панировочные сухари — 2 ст. л.

Приготовление

Залить крупу водой и поставить на средний огонь. Когда жидкость впитается, закрыть кастрюлю крышкой и варить ещё 5 минут. Выключить плиту, обернуть кастрюлю толстым полотенцем и дать настояться 15 минут. Затем убрать полотенце и дождаться полного остывания гречки.

Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи на небольшом количестве растительного масла.

Добавить в гречку яйца, сухари и зажарку. Посолить, поперчить и вымесить фарш. Влажными руками сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до румяной корочки.

Совет редакции

Чтобы консистенция фарша получилась более однородной, можно пробить овощную массу через блендер. Для постной версии блюда яйца лучше заменить небольшим количеством муки.