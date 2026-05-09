Муж съел всё до последнего кусочка и попросил повторить на бис: как вкусно пожарить на мангале свиные рёбрышки

Ингредиенты

свиные рёбрышки — 1 кг;

томатная паста —3 ст. л;

мёд — 2 ст. л;

апельсиновый сок — 3 ст. л;

соевый соус — 1 ст. л;

винный уксус — 1 ст. л;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Смешать томатную пасту, мёд, апельсиновый сок, уксус и соевый соус. Сделать в рёбрышках несколько проколов ножом, залить маринадом и оставить в холодильнике минимум на четыре часа.

Жарить на газовом гриле или мангале около часа, периодически переворачивая и смазывая остатками маринада. Готовое блюдо подавать с соусом барбекю или ткемали.