Муж съел всё до последнего кусочка и попросил повторить на бис: как вкусно пожарить на мангале свиные рёбрышки

Лучшее, что можно приготовить на обед в майские праздники, — сочные свиные рёбрышки. Однако в этом блюде важно правильно замариновать мясо и обжарить его так, чтобы оно не пересохло. Простой рецепт рёбрышек, который получится даже у новичка, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- свиные рёбрышки — 1 кг;
- томатная паста —3 ст. л;
- мёд — 2 ст. л;
- апельсиновый сок — 3 ст. л;
- соевый соус — 1 ст. л;
- винный уксус — 1 ст. л;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление
Смешать томатную пасту, мёд, апельсиновый сок, уксус и соевый соус. Сделать в рёбрышках несколько проколов ножом, залить маринадом и оставить в холодильнике минимум на четыре часа.
Жарить на газовом гриле или мангале около часа, периодически переворачивая и смазывая остатками маринада. Готовое блюдо подавать с соусом барбекю или ткемали.
На мангале также можно пожарить классический свиной шашлык. Как вкусно замариновать для этого мясо, узнал «Клопс».