Муж съел всё до последнего кусочка и попросил повторить на бис: как вкусно пожарить на мангале свиные рёбрышки

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Лучшее, что можно приготовить на обед в майские праздники, — сочные свиные рёбрышки. Однако в этом блюде важно правильно замариновать мясо и обжарить его так, чтобы оно не пересохло. Простой рецепт рёбрышек, который получится даже у новичка, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • свиные рёбрышки — 1 кг;
  • томатная паста —3 ст. л;
  • мёд — 2 ст. л; 
  • апельсиновый сок — 3 ст. л;
  • соевый соус — 1 ст. л;
  • винный уксус — 1 ст. л; 
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление 

Смешать томатную пасту, мёд, апельсиновый сок, уксус и соевый соус. Сделать в рёбрышках несколько проколов ножом, залить маринадом и оставить в холодильнике минимум на четыре часа. 

Жарить на газовом гриле или мангале около часа, периодически переворачивая и смазывая остатками маринада. Готовое блюдо подавать с соусом барбекю или ткемали. 

На мангале также можно пожарить классический свиной шашлык. Как вкусно замариновать для этого мясо, узнал «Клопс». 

