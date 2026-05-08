Шашлык всухую проиграл фаршу из баранины: делимся секретным рецептом люля-кебаба с дымком

Ингредиенты

баранина (или говядина) — 1 кг;

курдючный жир или сало — 200 г;

репчатый лук — 150 г;

соль, чёрный перец, зира, кориандр — по вкусу.

Приготовление

Очистить мясо от плёнок и жил. Нарезать его на тонкие пласты поперёк волокон, а затем вместе с курдючным жиром мелко порубить в фарш. Добавить нашинкованный лук и специи. Тщательно перемешать и поставить в холодильник.

Через полчаса достать фарш, разделить на 2–3 комка и отбить их об доску, чтобы консистенция стала вязкой и клейкой. Мокрыми руками облепить шампуры мясом и снова убрать в холодильник на 15 минут.

Готовить на сильном жару 15 минут. В процессе часто переворачивать шампуры, чтобы всё прожарилось равномерно.