Шашлык всухую проиграл фаршу из баранины: делимся секретным рецептом люля-кебаба с дымком

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Шашлык — классическое блюдо для майских праздников, но что, если подойти к праздничному обеду более оригинально? Например, пожарить на углях люля-кебаб из баранины. В отличие от крупных кусков мяса, он готовится быстрее и не нуждается в длительном мариновании. Простой рецепт этого блюда узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • баранина (или говядина) — 1 кг;
  • курдючный жир или сало — 200 г;
  • репчатый лук — 150 г;
  • соль, чёрный перец, зира, кориандр — по вкусу.

Приготовление 

Очистить мясо от плёнок и жил. Нарезать его на тонкие пласты поперёк волокон, а затем вместе с курдючным жиром мелко порубить в фарш. Добавить нашинкованный лук и специи. Тщательно перемешать и поставить в холодильник. 

Через полчаса достать фарш, разделить на 2–3 комка и отбить их об доску, чтобы консистенция стала вязкой и клейкой. Мокрыми руками облепить шампуры мясом и снова убрать в холодильник на 15 минут. 

Готовить на сильном жару 15 минут. В процессе часто переворачивать шампуры, чтобы всё прожарилось равномерно. 

