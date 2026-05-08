Вся семья не могла оторваться от этих сырных шляпок: как вкусно запечь на углях фаршированные шампиньоны

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Кроме шашлыка на мангале можно пожарить и закуски, например, фаршированные грибы. Если положить в шапки шампиньонов нежный сыр и прогреть их на углях, они станут ещё вкуснее и приобретут аппетитный аромат дыма. Как просто и быстро приготовить такое блюдо, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • крупные шампиньоны — 9 шт;
  • сыр российский — 50 г; 
  • моцарелла — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика; 
  • майонез — 2 ст. л.

Приготовление 

Грибы промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем снять ножки и измельчить их. Сыр натереть на мелкой тёрке, смешать с сыром, нарезанными шампиньонами и майонезом. 

Заполнить шляпки начинкой и нанизать на деревянные шпажки. Выложить на решётку мангала, где нет открытого огня. Спустя 5 минут, когда грибы подрумянятся и сыр расплавится, выложить на тарелки и подавать к столу.  

В качестве альтернативы на закуску к шашлыку можно подать рулетики из баклажана, фаршированные сыром и чесноком

