Вся семья не могла оторваться от этих сырных шляпок: как вкусно запечь на углях фаршированные шампиньоны

Кроме шашлыка на мангале можно пожарить и закуски, например, фаршированные грибы. Если положить в шапки шампиньонов нежный сыр и прогреть их на углях, они станут ещё вкуснее и приобретут аппетитный аромат дыма. Как просто и быстро приготовить такое блюдо, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- крупные шампиньоны — 9 шт;
- сыр российский — 50 г;
- моцарелла — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст. л.
Приготовление
Грибы промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем снять ножки и измельчить их. Сыр натереть на мелкой тёрке, смешать с сыром, нарезанными шампиньонами и майонезом.
Заполнить шляпки начинкой и нанизать на деревянные шпажки. Выложить на решётку мангала, где нет открытого огня. Спустя 5 минут, когда грибы подрумянятся и сыр расплавится, выложить на тарелки и подавать к столу.
В качестве альтернативы на закуску к шашлыку можно подать рулетики из баклажана, фаршированные сыром и чесноком.