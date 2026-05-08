Вся семья не могла оторваться от этих сырных шляпок: как вкусно запечь на углях фаршированные шампиньоны

Ингредиенты

крупные шампиньоны — 9 шт;

сыр российский — 50 г;

моцарелла — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление

Грибы промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем снять ножки и измельчить их. Сыр натереть на мелкой тёрке, смешать с сыром, нарезанными шампиньонами и майонезом.

Заполнить шляпки начинкой и нанизать на деревянные шпажки. Выложить на решётку мангала, где нет открытого огня. Спустя 5 минут, когда грибы подрумянятся и сыр расплавится, выложить на тарелки и подавать к столу.