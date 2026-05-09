Пенный рай для свинины: маринуем мясо в пиве для нежного шашлыка с золотистой корочкой

Ингредиенты

свинина — 1 кг; тёмное нефильтрованное пиво живого брожения — 250–400 мл; лук — 3 шт; растительное масло — 1–2 ст. л; соль, перец, сушёный чеснок, копчёная паприка — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезать крупными кусками шириной 4–5 см, лук — кольцами. Приправить свинину и залить пивом. Накрыть миску плёнкой и убрать в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь.

Перед обжаркой нужно дождаться, когда угли станут белыми, а открытое пламя пропадёт. Нанизать мясо с луком на шампуры и готовить 15–20 минут, периодически переворачивая. Когда вместо крови из кусочков пойдёт сок, снять с огня и подавать к столу вместе с бокалом пива, горчицей и томатным соусом.

Совет редакции

Мясо в пиве маринуется только в холодильнике. Сразу после нарезки лука его стоит слегка размять руками, чтобы он дал сок. Перед жаркой на мангале излишки жидкого маринада лучше убрать.