Пенный рай для свинины: маринуем мясо в пиве для нежного шашлыка с золотистой корочкой

Мясо на шашлык обычно маринуют в минералке, кефире или уксусе, но есть и нетипичный вариант — пиво. Хмельной аромат лучше всего сочетается с лопаткой, рёбрами и шеей, так как они достаточно жирные и хорошо впитывают солод. Как просто и быстро приготовить сочный шашлык на пиве, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. свинина — 1 кг; 
  2. тёмное нефильтрованное пиво живого брожения — 250–400 мл; 
  3. лук — 3 шт;  
  4. растительное масло — 1–2 ст. л;
  5. соль, перец, сушёный чеснок, копчёная паприка — по вкусу. 

Приготовление 

Мясо нарезать крупными кусками шириной 4–5 см, лук — кольцами. Приправить свинину и залить пивом. Накрыть миску плёнкой и убрать в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. 

Перед обжаркой нужно дождаться, когда угли станут белыми, а открытое пламя пропадёт. Нанизать мясо с луком на шампуры и готовить 15–20 минут, периодически переворачивая. Когда вместо крови из кусочков пойдёт сок, снять с огня и подавать к столу вместе с бокалом пива, горчицей и томатным соусом. 

Совет редакции 

Мясо в пиве маринуется только в холодильнике. Сразу после нарезки лука его стоит слегка размять руками, чтобы он дал сок. Перед жаркой на мангале излишки жидкого маринада лучше убрать. 

«Клопс» узнал ещё три способа вкусно замариновать свинину для сочного шашлыка. 

