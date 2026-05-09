Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром

Ингредиенты

мука — 250 г; кефир — 150 мл; соль — 1 щепотка; разрыхлитель — 1 ч. л; сулугуни — 200 г; кунжут — 20 г; моцарелла — 100 г; яйцо — 1 шт; сливочное масло — 50 г.

Приготовление

Смешать муку, разрыхлитель, кефир и щепотку соли. Замешать эластичное тесто, разделить на две части и раскатать в лепёшки толщиной 0,5 см. На половину каждой выложить тёртый сыр, согнуть пополам и защипать края. Поверхность смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

Выложить на решётку и запекать на умеренном жару без открытого огня. Готовить 8–10 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет золотистой. Перед подачей положить на лепёшки кусочки сливочного масла.