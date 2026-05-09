Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром

На майских праздниках все выбираются за город на шашлыки. Помимо мяса, на стол ставят салаты, закуски и, конечно, лаваш. Однако простой хлеб можно сделать ещё вкуснее, если замесить домашнее тесто на кефире и положить внутрь сыр сулугуни. Как просто и быстро сделать такие лепёшки, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 250 г;
- кефир — 150 мл;
- соль — 1 щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- сулугуни — 200 г;
- кунжут — 20 г;
- моцарелла — 100 г;
- яйцо — 1 шт;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление
Смешать муку, разрыхлитель, кефир и щепотку соли. Замешать эластичное тесто, разделить на две части и раскатать в лепёшки толщиной 0,5 см. На половину каждой выложить тёртый сыр, согнуть пополам и защипать края. Поверхность смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
Выложить на решётку и запекать на умеренном жару без открытого огня. Готовить 8–10 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет золотистой. Перед подачей положить на лепёшки кусочки сливочного масла.
К сырным лепёшкам идеально подойдёт свиной шашлык, маринованный в тёмном пиве и приправах.