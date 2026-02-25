А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем

Запечённое мясо с картофелем — беспроигрышная история, особенно когда хочется накормить всех сытно и без сложных манёвров у плиты. Слои сочной свинины, овощей и расплавленного сыра собираются в одно горячее блюдо, которое не требует гарнира. Проверенный рецепт знает «Клопс».
Ингредиенты
- по 500 граммов свиной вырезки и картофеля,
- 150 граммов твёрдого сыра,
- 3-4 средних помидора,
- две головки репчатого лука,
- 100-200 граммов майонеза,
- 2-3 зубчика чеснока,
- подсолнечное или оливковое масло (по вкусу),
- соль, перец, пряности, зелень (по вкусу).
Приготовление
Вырезку разделать небольшими кусками и отбить. Посолить и поперчить мясо сразу, чтобы оно успело пропитаться. Для соуса смешать майонез с раздавленным чесноком и нашинкованной зеленью, при желании добавить перец. Картофель и помидоры нарезать тонкими кружочками, лук — кольцами или полукольцами.
Картофель полить маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой овощной и смазать его соусом.
Распределить часть лука, затем выложить отбитое мясо и снова покрыть соусом. Сверху разместить оставшийся картофель, смазать его соусом, добавить лук и кружочки помидоров, посыпать зеленью.
Отправить форму в разогретую до 200–210 градусов духовку на 30–40 минут. Затем натереть сыр, распределить сверху и запекать ещё 10–15 минут до румяной корочки.
