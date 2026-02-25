А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем

Запечённое мясо с картофелем — беспроигрышная история, особенно когда хочется накормить всех сытно и без сложных манёвров у плиты. Слои сочной свинины, овощей и расплавленного сыра собираются в одно горячее блюдо, которое не требует гарнира. Проверенный рецепт знает «Клопс».

Ингредиенты

по 500 граммов свиной вырезки и картофеля, 150 граммов твёрдого сыра, 3-4 средних помидора, две головки репчатого лука, 100-200 граммов майонеза, 2-3 зубчика чеснока, подсолнечное или оливковое масло (по вкусу), соль, перец, пряности, зелень (по вкусу).

Приготовление

Вырезку разделать небольшими кусками и отбить. Посолить и поперчить мясо сразу, чтобы оно успело пропитаться. Для соуса смешать майонез с раздавленным чесноком и нашинкованной зеленью, при желании добавить перец. Картофель и помидоры нарезать тонкими кружочками, лук — кольцами или полукольцами.

Картофель полить маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой овощной и смазать его соусом.

Распределить часть лука, затем выложить отбитое мясо и снова покрыть соусом. Сверху разместить оставшийся картофель, смазать его соусом, добавить лук и кружочки помидоров, посыпать зеленью.

Отправить форму в разогретую до 200–210 градусов духовку на 30–40 минут. Затем натереть сыр, распределить сверху и запекать ещё 10–15 минут до румяной корочки.