А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Запечённое мясо с картофелем — беспроигрышная история, особенно когда хочется накормить всех сытно и без сложных манёвров у плиты. Слои сочной свинины, овощей и расплавленного сыра собираются в одно горячее блюдо, которое не требует гарнира. Проверенный рецепт знает «Клопс».

Ингредиенты

  1. по 500 граммов свиной вырезки и картофеля,
  2. 150 граммов твёрдого сыра,
  3. 3-4 средних помидора,
  4. две головки репчатого лука,
  5. 100-200 граммов майонеза,
  6. 2-3 зубчика чеснока,
  7. подсолнечное или оливковое масло (по вкусу),
  8. соль, перец, пряности, зелень (по вкусу).

Приготовление

Вырезку разделать небольшими кусками и отбить. Посолить и поперчить мясо сразу, чтобы оно успело пропитаться. Для соуса смешать майонез с раздавленным чесноком и нашинкованной зеленью, при желании добавить перец. Картофель и помидоры нарезать тонкими кружочками, лук — кольцами или полукольцами.

Картофель полить маслом, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой овощной и смазать его соусом.

Распределить часть лука, затем выложить отбитое мясо и снова покрыть соусом. Сверху разместить оставшийся картофель, смазать его соусом, добавить лук и кружочки помидоров, посыпать зеленью.

Отправить форму в разогретую до 200–210 градусов духовку на 30–40 минут. Затем натереть сыр, распределить сверху и запекать ещё 10–15 минут до румяной корочки.

Сладко-солёный соус, глянцевая корочка и аромат, который разносится по всей кухне — так готовят курицу терияки. Всё дело в маринаде из соевого соуса, сахара и саке: при обжарке он превращается в густую карамельную глазурь. Мы рассказывали, как сделать всё правильно.

Свежие новости по теме
Курник — русская лазанья: как испечь короля пирогов на домашней кухне
12 марта 2026
06:38
Сочные пирожки, которые «пшикают» при укусе: кулинары поделились рецептом посикунчиков
11 марта 2026
22:49
В ожидании королевы весенних прилавков: печём осетинский пирог с черемшой по простому рецепту
04 марта 2026
16:34
Салат «Мимоза»: как приготовить хит праздничного стола, который знают все
03 марта 2026
17:06
Крумкаке с нежным кремом: как приготовить хрустящие норвежские вафельные трубочки дома
02 марта 2026
15:03
