Блины, которые получаются всегда: кулинары раскрыли секретный ингредиент

Масленичная неделя подходит к концу, впереди — строгий пост, а значит, самое время как следует отвести душу. Кулинары рассказали «Клопс» о простом ингредиенте, который делает блинчики особенно нежными.
Ингредиенты
- два куриных яйца,
- столовая ложка сахара,
- по щепотке соли и разрыхлителя теста,
- по 700 миллилитров воды и пшеничной муки,
- столовая ложка водки.
Приготовление
Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить воду и муку, довести тесто до привычной блинной консистенции, при необходимости скорректировать густоту. В самом конце влить одну столовую ложку водки, всё ещё раз перемешать.
Дать тесту настояться 15–20 минут. Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности. К блюду отлично подходят варенье, сметана, джем, мёд или любой другой топпинг.
