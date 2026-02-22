Блины, которые получаются всегда: кулинары раскрыли секретный ингредиент

Масленичная неделя подходит к концу, впереди — строгий пост, а значит, самое время как следует отвести душу. Кулинары рассказали «Клопс» о простом ингредиенте, который делает блинчики особенно нежными.

Ингредиенты

  • два куриных яйца,
  • столовая ложка сахара,
  • по щепотке соли и разрыхлителя теста,
  • по 700 миллилитров воды и пшеничной муки,
  • столовая ложка водки.

Приготовление

Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить воду и муку, довести тесто до привычной блинной консистенции, при необходимости скорректировать густоту. В самом конце влить одну столовую ложку водки, всё ещё раз перемешать.

Дать тесту настояться 15–20 минут. Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности. К блюду отлично подходят варенье, сметана, джем, мёд или любой другой топпинг.

Как отпраздновать с размахом и не заработать проблемы с желудком? Специалисты назвали 7 правил, о которых важно помнить при покупке продуктов для блинов.

