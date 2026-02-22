Блины, которые получаются всегда: кулинары раскрыли секретный ингредиент

Масленичная неделя подходит к концу, впереди — строгий пост, а значит, самое время как следует отвести душу. Кулинары рассказали «Клопс» о простом ингредиенте, который делает блинчики особенно нежными.

Ингредиенты

два куриных яйца,

столовая ложка сахара,

по щепотке соли и разрыхлителя теста,

по 700 миллилитров воды и пшеничной муки,

столовая ложка водки.

Приготовление

Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить воду и муку, довести тесто до привычной блинной консистенции, при необходимости скорректировать густоту. В самом конце влить одну столовую ложку водки, всё ещё раз перемешать.

Дать тесту настояться 15–20 минут. Выпекать блины на разогретой сковороде до готовности. К блюду отлично подходят варенье, сметана, джем, мёд или любой другой топпинг.