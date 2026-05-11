Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами

Ингредиенты

копчёные рёбрышки — 300 г; буженина, сырокопчёная колбаса, ветчина — 300 г; картофель — 3 шт; репчатый лук — 1 шт; солёные огурцы — 4 шт; рассол — 200 мл; маслины — 100 г; томатная паста — 100 г; сливочное масло — 50 г; половина лимона; сахар — 1 ч. л; соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление

Вскипятить полтора литра воды и положить рёбрышки. Час варить на медленном огне, убирая пену. Вынуть рёбрышки, отделить мясо от костей и нарезать на небольшие кусочки. Бульон процедить и вернуть на плиту.

Обжарить нашинкованный лук с мелконарезанными огурцами. Вмешать томатную пасту и чайную ложку сахара. Добавить ветчину, колбасу и буженину вместе с варёной говядиной.

Картофель очистить и нарезать кубиками. Опустить в кипящий бульон и варить 15 минут, налить жидкость от маслин и рассол. Затем всыпать зажарку, специи и лавровый лист. Готовый суп подавать со сметаной и долькой лимона.