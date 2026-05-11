Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Солянка — один из самых сложных супов, так как для него нужно много ингридиентов. Причём мясные деликатесы важно правильно сварить, чтобы получить максимально насыщенный бульон. Рецепт наваристой салянки без лишних хлопот узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. копчёные рёбрышки — 300 г;
  2. буженина, сырокопчёная колбаса, ветчина — 300 г;
  3. картофель — 3 шт;
  4. репчатый лук — 1 шт;
  5. солёные огурцы — 4 шт;
  6. рассол — 200 мл;
  7. маслины — 100 г;
  8. томатная паста — 100 г;
  9. сливочное масло — 50 г;
  10. половина лимона;
  11. сахар — 1 ч. л;
  12. соль, перец, лавровый лист — по вкусу. 

Приготовление 

Вскипятить полтора литра воды и положить рёбрышки. Час варить на медленном огне, убирая пену. Вынуть рёбрышки, отделить мясо от костей и нарезать на небольшие кусочки. Бульон процедить и вернуть на плиту. 

Обжарить нашинкованный лук с мелконарезанными огурцами. Вмешать томатную пасту и чайную ложку сахара. Добавить ветчину, колбасу и буженину вместе с варёной говядиной. 

Картофель очистить и нарезать кубиками. Опустить в кипящий бульон и варить 15 минут, налить жидкость от маслин и рассол. Затем всыпать зажарку, специи и лавровый лист. Готовый суп подавать со сметаной и долькой лимона. 

