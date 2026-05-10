Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой

Ингредиенты
- фарш (50% говядина, 50% свинина) — 500 г;
- лук — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 1 ст. л;
- мука — 1 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- соевый соус — 1 ст. л;
- вода — 200 мл;
- картофель — 5 шт;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Одну луковицу с чесноком мелко нашинковать, добавить в фарш и приправить специями. Сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до образования корочки. Затем накрыть сковороду крышкой и тушить 10 минут.
Вторую луковицу вместе с морковью мелко нарезать и обжарить на медленном огне до мягкости. Добавить муку, сметану и соевый соус. Уваривать подливу до более густой консистенции.
Картофель почистить, отварить с подсоленной воде 25–30 минут, затем слить воду и размять толкушкой. Добавить молоко, сливочное масло и замешать пюре. Для более нежной консистенции лучше пробить массу погружным блендером.
Выложить на тарелку горку пюре, сверху — пару котлет. Полить подливой и украсить свежей зеленью.
