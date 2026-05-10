Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой

Ингредиенты

фарш (50% говядина, 50% свинина) — 500 г; лук — 2 шт; морковь — 1 шт; чеснок — 1 зубчик; растительное масло — 1 ст. л; мука — 1 ст. л; сметана — 2 ст. л; соевый соус — 1 ст. л; вода — 200 мл; картофель — 5 шт; молоко — 100 мл; сливочное масло — 50 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Одну луковицу с чесноком мелко нашинковать, добавить в фарш и приправить специями. Сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до образования корочки. Затем накрыть сковороду крышкой и тушить 10 минут.

Вторую луковицу вместе с морковью мелко нарезать и обжарить на медленном огне до мягкости. Добавить муку, сметану и соевый соус. Уваривать подливу до более густой консистенции.

Картофель почистить, отварить с подсоленной воде 25–30 минут, затем слить воду и размять толкушкой. Добавить молоко, сливочное масло и замешать пюре. Для более нежной консистенции лучше пробить массу погружным блендером.

Выложить на тарелку горку пюре, сверху — пару котлет. Полить подливой и украсить свежей зеленью.