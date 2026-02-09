Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».

Ингредиенты

  1. куриное яйцо,
  2. головка репчатого лука,
  3. 3 зубчика чеснока,
  4. 500 граммов пшеничной муки,
  5. 250 миллилитров воды,
  6. 500 граммов говядины,
  7. 500 граммов свиной шеи,
  8. соль, чёрный перец (по вкусу).

Приготовление

Муку просеять горкой, сделать углубление, вбить яйцо и начать замешивать, подбирая края к центру и постепенно подливая воду. Массу вымешать до мягкости и упругости, затем накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса — так она станет более податливой и легко раскатается.

Параллельно подготовить начинку: говядину и свиную шею нарезать, добавить лук и чеснок, измельчить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо перемешать — он должен получиться сочным и однородным.

Доску или стол слегка припылить мукой, взять часть заготовки и раскатать тонким пластом. Лишнюю муку убрать, проведя по поверхности влажными руками. Вырезать кружки, в центр выложить начинку и аккуратно защипать края — классически или «ушком». В зависимости от размера получится около 60–70 штук.

Отваривать в большом количестве подсоленной воды или бульона 8–10 минут после всплытия. Заготовки подавать сразу или убрать в морозилку.

В Калининградской области прочно обосновалась зима со своими строгими порядками. В морозы организму нужно больше энергии, следовательно, и рацион стоит пересмотреть в пользу плотной, тёплой и по-настоящему сытной еды. «Клопс» покопался в рецептах кухонь мира и собрал блюда, которые согревают, надолго насыщают и помогают пережить холод без лишних страданий.

