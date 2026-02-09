Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться

Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».
Ингредиенты
- куриное яйцо,
- головка репчатого лука,
- 3 зубчика чеснока,
- 500 граммов пшеничной муки,
- 250 миллилитров воды,
- 500 граммов говядины,
- 500 граммов свиной шеи,
- соль, чёрный перец (по вкусу).
Приготовление
Муку просеять горкой, сделать углубление, вбить яйцо и начать замешивать, подбирая края к центру и постепенно подливая воду. Массу вымешать до мягкости и упругости, затем накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса — так она станет более податливой и легко раскатается.
Параллельно подготовить начинку: говядину и свиную шею нарезать, добавить лук и чеснок, измельчить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо перемешать — он должен получиться сочным и однородным.
Доску или стол слегка припылить мукой, взять часть заготовки и раскатать тонким пластом. Лишнюю муку убрать, проведя по поверхности влажными руками. Вырезать кружки, в центр выложить начинку и аккуратно защипать края — классически или «ушком». В зависимости от размера получится около 60–70 штук.
Отваривать в большом количестве подсоленной воды или бульона 8–10 минут после всплытия. Заготовки подавать сразу или убрать в морозилку.
