Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться

Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».

Ингредиенты

куриное яйцо, головка репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 500 граммов пшеничной муки, 250 миллилитров воды, 500 граммов говядины, 500 граммов свиной шеи, соль, чёрный перец (по вкусу).

Приготовление

Муку просеять горкой, сделать углубление, вбить яйцо и начать замешивать, подбирая края к центру и постепенно подливая воду. Массу вымешать до мягкости и упругости, затем накрыть влажным полотенцем и оставить на полчаса — так она станет более податливой и легко раскатается.

Параллельно подготовить начинку: говядину и свиную шею нарезать, добавить лук и чеснок, измельчить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо перемешать — он должен получиться сочным и однородным.

Доску или стол слегка припылить мукой, взять часть заготовки и раскатать тонким пластом. Лишнюю муку убрать, проведя по поверхности влажными руками. Вырезать кружки, в центр выложить начинку и аккуратно защипать края — классически или «ушком». В зависимости от размера получится около 60–70 штук.

Отваривать в большом количестве подсоленной воды или бульона 8–10 минут после всплытия. Заготовки подавать сразу или убрать в морозилку.