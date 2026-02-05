Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро

Когда утром нет времени на кулинарные подвиги, выручает заморозка. Из тыквы, фруктов, ягод или зелени можно быстро приготовить сытные оладьи, которые спокойно доживут с вами до обеда. «Клопс» делится простыми рецептами.
1. Оладьи тыквенные
Ингредиенты
- 400 граммов тыквы,
- чайная ложка разрыхлителя,
- два куриных яйца,
- половина стакана кефира,
- стакан муки,
- соль (по вкусу).
Приготовление
Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками и довести до мягкости — запечь, потушить или приготовить в микроволновке. Если сорт мягкий, можно обойтись без термообработки и крупно натереть.
Подготовленную тыкву соединить с яйцами, кефиром, мукой и разрыхлителем, посолить и тщательно перемешать всё до однородной массы без комков. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать тесто столовой ложкой и жарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.
2. Оладьи бананово-яблочные
Ингредиенты
- 40 граммов овсяных хлопьев,
- один банан,
- одно яблоко,
- два куриных яйца,
- половина чайной ложки разрыхлителя,
- ванилин (по вкусу),
- половина чайной ложки соли.
Приготовление
Овсяные хлопья высыпать в миску, добавить банан, яйца, ванилин и разрыхлитель. С помощью погружного блендера измельчить массу до состояния однородного пюре, чтобы тесто получилось густым и пластичным.
Яблоко вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими кольцами, при желании очистить от кожуры. На разогретую сковороду выкладывать тесто порциями, в центр каждого оладушка укладывать яблочное кольцо и жарить по минуте с каждой стороны до золотистого цвета.
3. Оладьи сырные с зеленью
Ингредиенты
- 100 граммов муки,
- 50 граммов твёрдого сыра,
- примерно 3 веточки зелени,
- куриное яйцо,
- чайная ложка разрыхлителя,
- две столовые ложки овсяных хлопьев,
- 50 миллитров воды,
- соль, перец (по вкусу),
- столовая ложка растительного масла.
Приготовление
В миске смешать муку, разрыхлитель, соль и перец, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Овсяные хлопья, сыр и зелень измельчить в блендере до крошки и добавить к остальной смеси, всё хорошо перемешать.
Вбить яйцо, влить воду и растительное масло, замешать тесто консистенции густой сметаны, при необходимости отрегулировать плотность мукой или водой. Жарить оладушки на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки и подавать со сметаной, йогуртом или свежими овощами.
