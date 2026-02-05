Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро
06:15
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда утром нет времени на кулинарные подвиги, выручает заморозка. Из тыквы, фруктов, ягод или зелени можно быстро приготовить сытные оладьи, которые спокойно доживут с вами до обеда. «Клопс» делится простыми рецептами.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

1. Оладьи тыквенные

Ингредиенты

  1. 400 граммов тыквы,
  2. чайная ложка разрыхлителя,
  3. два куриных яйца,
  4. половина стакана кефира,
  5. стакан муки,
  6. соль (по вкусу).

Приготовление

Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками и довести до мягкости — запечь, потушить или приготовить в микроволновке. Если сорт мягкий, можно обойтись без термообработки и крупно натереть.

Подготовленную тыкву соединить с яйцами, кефиром, мукой и разрыхлителем, посолить и тщательно перемешать всё до однородной массы без комков. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать тесто столовой ложкой и жарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

2. Оладьи бананово-яблочные

Ингредиенты

  1. 40 граммов овсяных хлопьев,
  2. один банан,
  3. одно яблоко,
  4. два куриных яйца,
  5. половина чайной ложки разрыхлителя,
  6. ванилин (по вкусу),
  7. половина чайной ложки соли.

Приготовление

Овсяные хлопья высыпать в миску, добавить банан, яйца, ванилин и разрыхлитель. С помощью погружного блендера измельчить массу до состояния однородного пюре, чтобы тесто получилось густым и пластичным. 

Яблоко вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими кольцами, при желании очистить от кожуры. На разогретую сковороду выкладывать тесто порциями, в центр каждого оладушка укладывать яблочное кольцо и жарить по минуте с каждой стороны до золотистого цвета.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

3. Оладьи сырные с зеленью

Ингредиенты

  1. 100 граммов муки,
  2. 50 граммов твёрдого сыра,
  3. примерно 3 веточки зелени,
  4. куриное яйцо,
  5. чайная ложка разрыхлителя,
  6. две столовые ложки овсяных хлопьев,
  7. 50 миллитров воды,
  8. соль, перец (по вкусу),
  9. столовая ложка растительного масла.

Приготовление

В миске смешать муку, разрыхлитель, соль и перец, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Овсяные хлопья, сыр и зелень измельчить в блендере до крошки и добавить к остальной смеси, всё хорошо перемешать. 

Вбить яйцо, влить воду и растительное масло, замешать тесто консистенции густой сметаны, при необходимости отрегулировать плотность мукой или водой. Жарить оладушки на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки и подавать со сметаной, йогуртом или свежими овощами.

Не каждая встреча с друзьями — это повод накрывать стол со сменой блюд. Иногда хочется просто поболтать за чашкой чая. Магазинное печенье надоело, а возиться с тестом — не вариант? Мы знаем рецепт, который удивляет уже на этапе ингредиентов.

