Жирно, наваристо, вкусно: 5 блюд, которые стоит приготовить и съесть перед выходом на мороз

В Калининградской области прочно обосновалась зима со своими строгими порядками. В морозы организму нужно больше энергии, следовательно, и рацион стоит пересмотреть в пользу плотной, тёплой и по-настоящему сытной еды. «Клопс» покопался в рецептах кухонь мира и собрал блюда, которые согревают, надолго насыщают и помогают пережить холод без лишних страданий.
1. Датский лабскаус
Густое мясное блюдо, которое в Дании традиционно едят в холодное время года. Простое, тяжёлое и очень сытное.
Ингредиенты
- 600 граммов говяжьей грудинки или вырезки,
- килограмм мучнистого картофеля,
- две луковицы,
- литр воды,
- соль, перец горошком (по вкусу),
- 1–2 лавровых листа,
- маринованная свёкла, сливочное масло, петрушка или шнитт-лук (по желанию).
Приготовление
Мясо нарезать кубиками примерно 2×2 см, выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять пену, добавить перец, лавровый лист и немного соли, варить на слабом огне около часа.
Картофель очистить и нарезать крупными кусками, лук — помельче. Добавить всё к мясу и готовить дальше, пока картофель полностью не разварится и не загустит блюдо. Подавать лабскаус с маринованной свёклой, ржаным хлебом, холодным сливочным маслом и мелко нарезанной зеленью.
2. Немецкий густой суп пихельштайнер
Классика баварской кухни — плотный, ароматный суп, который легко заменяет полноценный обед.
Ингредиенты
- по 200 граммов говядины, свинины и индейки,
- 5-6 картофелин,
- две морковки,
- 250 граммов корня сельдерея,
- две головки репчатого лука,
- один лук-порей,
- по столовой ложке паприки и сухих трав,
- полторы чайные ложки соли,
- 5-7 горошин перца,
- полтора литра воды,
- петрушка, чеснок (по вкусу).
Приготовление
Мясо промыть и нарезать кубиками около 2 см. Лук измельчить, картофель порубить небольшими кубиками, морковь — кружочками или соломкой, сельдерей — кубиками, лук-порей измельчить.
В кастрюлю с толстым дном выложить слоями мясо, картофель, лук, морковь и сельдерей, сверху посыпать луком-пореем, добавить соль, паприку, специи и перец. Залить очень горячей водой, довести до кипения, убавить огонь и готовить под крышкой примерно полтора часа. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой и чесноком, дать настояться 10–15 минут.
3. Фабада по-астурийски
Спасение от холодов с испанскими корнями: фасоль, колбаски и долгое томление.
Ингредиенты
- 250 граммов сухой фасоли,
- 3 стакана воды,
- два стакана куриного бульона,
- луковица,
- сладкий перец,
- два зубчика чеснока,
- по 150 граммов ветчины и чорисо,
- 100 граммов кровяной колбасы,
- столовая ложка оливкового масла.
Приготовление
Замоченную фасоль выложить в кастрюлю, залить водой и бульоном, варить до готовности. На сковороде разогреть масло, обжарить нарезанные лук, перец и чеснок, затем добавить крупно порубленные колбаски и ветчину. Готовить около трёх минут.
Из кастрюли вынуть полстакана фасоли, размять в пюре и вернуть обратно вместе с зажаркой. Перемешать и готовить на слабом огне ещё около 40 минут, периодически помешивая.
4. Фаршированная рулька с гороховым пюре
Тяжёлая артиллерия родом из Германии.
Ингредиенты
- около двух килограммов варёно-копчёной свиной рульки,
- 200 граммов свиного фарша,
- 150 граммов квашеной капусты,
- два яйца, сваренных вкрутую,
- два лавровых листа,
- 450 граммов консервированного зелёного горошка,
- 250 миллилитров сливок жирностью 12%,
- 100 граммов сметаны,
- 150 граммов сливочного масла,
- две столовые ложки горчицы,
- половина столовой ложки муки,
- по пучку укропа и петрушки,
- соль, свежемолотый чёрный перец (по вкусу).
Приготовление
Рульку аккуратно разрезать и избавить от кости. В кастрюле с водой, лавровым листом и зеленью довести мясо до кипения, затем вынуть и дать остыть.
Фарш смешать с мелко нарезанной квашеной капустой и рублеными яйцами, посолить и поперчить. Остывшую рульку нафаршировать, туго завернуть в ткань и варить на слабом огне примерно полтора часа.
Для соуса часть бульона смешать со сливками и сметаной, уварить, добавить горчицу, муку и 100 граммов сливочного масла, прогреть до загустения. Горошек взбить блендером с оставшимся маслом, приправить и прогреть. Подавать рульку ломтиками с соусом и горячим гороховым пюре.
5. Венгерский гуляш-бограч по-закарпатски
Наваристый, густой и очень мясной — идеальный вариант для серьёзного холода.
Ингредиенты
- по 500 граммов говядины, телятины и свиных рёбер,
- 50 граммов копчёного сала с мясными прослойками,
- две сырокопчёные колбаски,
- 4 головки репчатого лука,
- две морковки,
- 4 штуки картофеля,
- красный болгарский перец,
- два помидора,
- 4 зубчика чеснока,
- два острых зелёных перца,
- столовая ложка паприки,
- по половине чайной ложки лепестков чили и тимьяна,
- чёрный молотый перец (по вкусу),
- по пучку зелени петрушки и укропа.
Для чипеток:
- куриное яйцо,
- 4 столовые ложки муки.
Приготовление
В кастрюле с толстым дном вытопить нарезанное сало, добавить лук и тушить до прозрачности. Всыпать паприку, быстро перемешать, затем выложить разделанные крупными кусками мясо и рёбра, слегка обжарить.
Залить водой почти полностью, довести до кипения и томить на минимальном огне примерно два с половиной часа, периодически помешивать. Добавить морковь, острый перец, чеснок и тимьян, затем картофель и варить ещё 30 минут.
Выложить сладкий перец, помидоры и колбаски, при необходимости подлить воды и готовить ещё полчаса. Чипетки замесить из яйца и муки, подсушить и добавить в гуляш за 5 минут до конца. Всыпать много зелени, довести до кипения — теперь можно снимать с огня.
