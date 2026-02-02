Жирно, наваристо, вкусно: 5 блюд, которые стоит приготовить и съесть перед выходом на мороз

ВКонтакте

Ссылка Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Ссылка В Калининградской области прочно обосновалась зима со своими строгими порядками. В морозы организму нужно больше энергии, следовательно, и рацион стоит пересмотреть в пользу плотной, тёплой и по-настоящему сытной еды. «Клопс» покопался в рецептах кухонь мира и собрал блюда, которые согревают, надолго насыщают и помогают пережить холод без лишних страданий.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

1. Датский лабскаус Густое мясное блюдо, которое в Дании традиционно едят в холодное время года. Простое, тяжёлое и очень сытное. Ингредиенты 600 граммов говяжьей грудинки или вырезки, килограмм мучнистого картофеля, две луковицы, литр воды, соль, перец горошком (по вкусу), 1–2 лавровых листа, маринованная свёкла, сливочное масло, петрушка или шнитт-лук (по желанию). Приготовление Мясо нарезать кубиками примерно 2×2 см, выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять пену, добавить перец, лавровый лист и немного соли, варить на слабом огне около часа. Картофель очистить и нарезать крупными кусками, лук — помельче. Добавить всё к мясу и готовить дальше, пока картофель полностью не разварится и не загустит блюдо. Подавать лабскаус с маринованной свёклой, ржаным хлебом, холодным сливочным маслом и мелко нарезанной зеленью.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

2. Немецкий густой суп пихельштайнер Классика баварской кухни — плотный, ароматный суп, который легко заменяет полноценный обед. Ингредиенты по 200 граммов говядины, свинины и индейки, 5-6 картофелин, две морковки, 250 граммов корня сельдерея, две головки репчатого лука, один лук-порей, по столовой ложке паприки и сухих трав, полторы чайные ложки соли, 5-7 горошин перца, полтора литра воды, петрушка, чеснок (по вкусу). Приготовление Мясо промыть и нарезать кубиками около 2 см. Лук измельчить, картофель порубить небольшими кубиками, морковь — кружочками или соломкой, сельдерей — кубиками, лук-порей измельчить. В кастрюлю с толстым дном выложить слоями мясо, картофель, лук, морковь и сельдерей, сверху посыпать луком-пореем, добавить соль, паприку, специи и перец. Залить очень горячей водой, довести до кипения, убавить огонь и готовить под крышкой примерно полтора часа. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой и чесноком, дать настояться 10–15 минут.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

3. Фабада по-астурийски Спасение от холодов с испанскими корнями: фасоль, колбаски и долгое томление. Ингредиенты 250 граммов сухой фасоли, 3 стакана воды, два стакана куриного бульона, луковица, сладкий перец, два зубчика чеснока, по 150 граммов ветчины и чорисо, 100 граммов кровяной колбасы, столовая ложка оливкового масла. Приготовление Замоченную фасоль выложить в кастрюлю, залить водой и бульоном, варить до готовности. На сковороде разогреть масло, обжарить нарезанные лук, перец и чеснок, затем добавить крупно порубленные колбаски и ветчину. Готовить около трёх минут. Из кастрюли вынуть полстакана фасоли, размять в пюре и вернуть обратно вместе с зажаркой. Перемешать и готовить на слабом огне ещё около 40 минут, периодически помешивая.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

4. Фаршированная рулька с гороховым пюре Тяжёлая артиллерия родом из Германии. Ингредиенты около двух килограммов варёно-копчёной свиной рульки, 200 граммов свиного фарша, 150 граммов квашеной капусты, два яйца, сваренных вкрутую, два лавровых листа, 450 граммов консервированного зелёного горошка, 250 миллилитров сливок жирностью 12%, 100 граммов сметаны, 150 граммов сливочного масла, две столовые ложки горчицы, половина столовой ложки муки, по пучку укропа и петрушки, соль, свежемолотый чёрный перец (по вкусу). Приготовление Рульку аккуратно разрезать и избавить от кости. В кастрюле с водой, лавровым листом и зеленью довести мясо до кипения, затем вынуть и дать остыть. Фарш смешать с мелко нарезанной квашеной капустой и рублеными яйцами, посолить и поперчить. Остывшую рульку нафаршировать, туго завернуть в ткань и варить на слабом огне примерно полтора часа. Для соуса часть бульона смешать со сливками и сметаной, уварить, добавить горчицу, муку и 100 граммов сливочного масла, прогреть до загустения. Горошек взбить блендером с оставшимся маслом, приправить и прогреть. Подавать рульку ломтиками с соусом и горячим гороховым пюре.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

5. Венгерский гуляш-бограч по-закарпатски Наваристый, густой и очень мясной — идеальный вариант для серьёзного холода. Ингредиенты по 500 граммов говядины, телятины и свиных рёбер, 50 граммов копчёного сала с мясными прослойками, две сырокопчёные колбаски, 4 головки репчатого лука, две морковки, 4 штуки картофеля, красный болгарский перец, два помидора, 4 зубчика чеснока, два острых зелёных перца, столовая ложка паприки, по половине чайной ложки лепестков чили и тимьяна, чёрный молотый перец (по вкусу), по пучку зелени петрушки и укропа. Для чипеток: куриное яйцо, 4 столовые ложки муки. Приготовление В кастрюле с толстым дном вытопить нарезанное сало, добавить лук и тушить до прозрачности. Всыпать паприку, быстро перемешать, затем выложить разделанные крупными кусками мясо и рёбра, слегка обжарить. Залить водой почти полностью, довести до кипения и томить на минимальном огне примерно два с половиной часа, периодически помешивать. Добавить морковь, острый перец, чеснок и тимьян, затем картофель и варить ещё 30 минут. Выложить сладкий перец, помидоры и колбаски, при необходимости подлить воды и готовить ещё полчаса. Чипетки замесить из яйца и муки, подсушить и добавить в гуляш за 5 минут до конца. Всыпать много зелени, довести до кипения — теперь можно снимать с огня.