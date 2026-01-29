06:37

Такая каша хороша в любое время суток: вариация кускуса, о которой вы не задумывались

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Кускус редко воспринимают самостоятельным блюдом и чаще используют как гарнир к мясу или овощам. Между тем эту крупу можно приготовить быстро и необычно, превратив в сытную кашу с насыщенным вкусом. «Клопс» делится простым рецептом.

Ингредиенты

  1. стакан кускуса,
  2. полтора стакана воды, куриного или овощного бульона,
  3. 60 граммов пармезана,
  4. столовая ложка сливочного масла,
  5. половина чайной ложки соли,
  6. щепотка молотого чёрного перца,
  7. свежая петрушка, луковый порошок, хлопья красного перца, лимонная цедра (по желанию).

Приготовление

Жидкость довести до кипения на среднем огне, затем сразу всыпать кускус, добавить сливочное масло и аккуратно перемешать. Кастрюлю накрыть крышкой, огонь выключить и оставить крупу на пять минут — за это время она впитает всю жидкость и станет воздушной. 

После крышку снять, содержимое взрыхлить вилкой, добавить соль и специи по вкусу. В готовый кускус всыпать тёртый пармезан и аккуратно перемешать, пока сыр не расплавится. Подавать блюдо лучше сразу, пока оно горячее.

Когда хочется домашней выпечки, но нет ни сил, ни времени на сложные замесы, на помощь приходят ленивые пироги. Минимум действий, доступные продукты и предсказуемый результат. Рецептами блюд калининградские хозяйки поделились с «Клопс»

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
