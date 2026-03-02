Крумкаке с нежным кремом: как приготовить хрустящие норвежские вафельные трубочки дома

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Крумкаке — это тонкие хрустящие вафли с ароматом кардамона, которые после выпечки сворачивают в трубочки и наполняют кремом. Тесто замешивается из простых ингредиентов, а приготовить десерт можно даже на домашней кухне. Как повторить скандинавское лакомство, «Клопс» рассказали кулинары.

Ингредиенты

  1. около 200 граммов пшеничной муки,
  2. 150 граммов сливочного масла,
  3. 250 граммов сахара,
  4. 4 куриных яйца,
  5. чайная ложка молотого кардамона,
  6. половина чайной ложки экстракта ванили,
  7. по две столовые ложки разрыхлителя и сахарной пудры,
  8. стакан густых сливок,
  9. три четверти стакана мелкого сахара.

Приготовление

Растопить сливочное масло и немного остудить. Взбить яйца с сахаром до светлой массы, добавить кардамон, масло и ваниль, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, соединить с яичной смесью и замесить гладкое тесто без комков.

Выпекать в разогретой вафельнице до золотистого цвета. Горячие пласты аккуратно свернуть в трубочки и дать полностью остыть. Для крема взбить сливки с сахаром и пудрой до пышной консистенции, затем наполнить остывшие крумкаке кремом и подать к столу.

Гости видели всё? Не факт. Морковные такос с крабовым салатом выглядят эффектно, готовятся из простых продуктов, легко заменят привычные тарталетки и набившие оскомину брускетты. Простой рецепт опробовал «Клопс».

