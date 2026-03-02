Крумкаке с нежным кремом: как приготовить хрустящие норвежские вафельные трубочки дома

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Крумкаке — это тонкие хрустящие вафли с ароматом кардамона, которые после выпечки сворачивают в трубочки и наполняют кремом. Тесто замешивается из простых ингредиентов, а приготовить десерт можно даже на домашней кухне. Как повторить скандинавское лакомство, «Клопс» рассказали кулинары.

Ингредиенты

около 200 граммов пшеничной муки, 150 граммов сливочного масла, 250 граммов сахара, 4 куриных яйца, чайная ложка молотого кардамона, половина чайной ложки экстракта ванили, по две столовые ложки разрыхлителя и сахарной пудры, стакан густых сливок, три четверти стакана мелкого сахара.

Приготовление

Растопить сливочное масло и немного остудить. Взбить яйца с сахаром до светлой массы, добавить кардамон, масло и ваниль, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, соединить с яичной смесью и замесить гладкое тесто без комков.

Выпекать в разогретой вафельнице до золотистого цвета. Горячие пласты аккуратно свернуть в трубочки и дать полностью остыть. Для крема взбить сливки с сахаром и пудрой до пышной консистенции, затем наполнить остывшие крумкаке кремом и подать к столу.