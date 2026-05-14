После этого рецепта нет смысла ходить в магазин за хлебом: как самостоятельно испечь дома пышную буханку

Хлеб в магазинах не всегда радует ценой и качеством — то текстура напоминает картон, то вкуса нет. Кроме того, он быстро черствеет и плесневеет. Однако решается эта проблема проще, чем кажется. Из продуктов, которые есть на любой кухне, можно испечь буханку пшеничного хлеба дома, причём добавить в тесто любимые приправы и семечки. Как сделать хлеб своими руками, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. мука — 500 г;
  2. вода — 320 г;
  3. сахар — 20 г;
  4. растительное масло — 20 г;
  5. дрожжи — 1 ч. л;
  6. соль — 8 г.

Приготовление

В глубокую миску влить 120 мл тёплой, но не горячей воды, добавить сухие дрожжи и сахар. Перемешать и дать настояться полчаса при комнатной температуре. Когда опара поднимется, налить оставшуюся воду, растительное масло и просеять муку. Замешать тягучее тесто, которое немного прилипает к рукам.  

Накрыть колобок пищевой плёнкой и полотенцем, оставить в тёплом месте на два часа. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.  

На присыпанном мукой столе размять шар и слепить буханку необходимого размера. Выложить в застеленную пергаментом форму и дать настояться 50 минут. 

Выпекать хлеб в заранее разогретой до 240 °С духовке. Спустя 20 минут убавить температуру до 200 °С и подождать ещё 25 минут. 

Свежую домашнюю буханку важно положить в правильное место и упаковать, чтобы она как можно дольше оставалась нежной, не засыхала и не плесневела. 

