После этого рецепта нет смысла ходить в магазин за хлебом: как самостоятельно испечь дома пышную буханку

Ингредиенты

мука — 500 г; вода — 320 г; сахар — 20 г; растительное масло — 20 г; дрожжи — 1 ч. л; соль — 8 г.

Приготовление

В глубокую миску влить 120 мл тёплой, но не горячей воды, добавить сухие дрожжи и сахар. Перемешать и дать настояться полчаса при комнатной температуре. Когда опара поднимется, налить оставшуюся воду, растительное масло и просеять муку. Замешать тягучее тесто, которое немного прилипает к рукам.

Накрыть колобок пищевой плёнкой и полотенцем, оставить в тёплом месте на два часа. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.

На присыпанном мукой столе размять шар и слепить буханку необходимого размера. Выложить в застеленную пергаментом форму и дать настояться 50 минут.

Выпекать хлеб в заранее разогретой до 240 °С духовке. Спустя 20 минут убавить температуру до 200 °С и подождать ещё 25 минут.