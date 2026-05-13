00:54

Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту

  1. Лайфхаки
Автор:
Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Щи, наверно, готовят чаще всего, ведь это простой, бюджетный и вкусный суп на каждый день. Сделать его более насыщенным можно с помощью квашеной капусты, специй и говядины. Как сварить дома идеальные щи, «Клопс» рассказали опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. говядина на кости — 500 г;
  2. квашеная капуста — 400 г;
  3. картофель — 3 шт;
  4. морковь — 1 шт;
  5. репчатый лук — 1 шт;
  6. свежие укроп и петрушка — 1 пучок; 
  7. лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу. 

Приготовление 

Залить мясо холодной водой, поставить на сильный огонь и варить 1,5 часа, периодически снимая пену. Затем вытащить, отделить говядину от кости, разорвать на кусочки и вернуть в бульон. 

Квашеную капусту слегка отжать, чтобы убрать лишний рассол, и промыть, если она слишком кислая. Протушить капусту на растительном масле 20 минут. Добавить нашинкованный лук и тёртую морковь. Готовить ещё 10 минут. 

Положить в бульон зажарку и картофель, предварительно очищенный и нарезанный мелким кубиком. Варить на медленном огне ещё 15–20 минут. Перед подачей дать щам настояться в горячей кастрюле под крышкой минимум полчаса. Готовое блюдо дополнить столовой ложкой сметаны и украсить свежей зеленью. 

На второе после щей к столу можно подать классическое блюдо домашней кухни — сочные котлеты с пышным пюре и подливкой

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту
00:54
Рыба оставалась нежной даже на следующий день: как правильно запечь горбушу с лимоном и пряными травами
Вчера
00:42
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
11 мая 2026
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
10 мая 2026
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
10 мая 2026
04:31
Все новости по теме
27 058
Кулинария рецепты