Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту

Щи, наверно, готовят чаще всего, ведь это простой, бюджетный и вкусный суп на каждый день. Сделать его более насыщенным можно с помощью квашеной капусты, специй и говядины. Как сварить дома идеальные щи, «Клопс» рассказали опытные кулинары.
Ингредиенты
- говядина на кости — 500 г;
- квашеная капуста — 400 г;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- свежие укроп и петрушка — 1 пучок;
- лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу.
Приготовление
Залить мясо холодной водой, поставить на сильный огонь и варить 1,5 часа, периодически снимая пену. Затем вытащить, отделить говядину от кости, разорвать на кусочки и вернуть в бульон.
Квашеную капусту слегка отжать, чтобы убрать лишний рассол, и промыть, если она слишком кислая. Протушить капусту на растительном масле 20 минут. Добавить нашинкованный лук и тёртую морковь. Готовить ещё 10 минут.
Положить в бульон зажарку и картофель, предварительно очищенный и нарезанный мелким кубиком. Варить на медленном огне ещё 15–20 минут. Перед подачей дать щам настояться в горячей кастрюле под крышкой минимум полчаса. Готовое блюдо дополнить столовой ложкой сметаны и украсить свежей зеленью.
На второе после щей к столу можно подать классическое блюдо домашней кухни — сочные котлеты с пышным пюре и подливкой.