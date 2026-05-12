Рыба оставалась нежной даже на следующий день: как правильно запечь горбушу с лимоном и пряными травами

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Горбуша — сложная в приготовлении рыба, так как из-за низкого содержания жира она быстро пересыхает и становится менее вкусной. Однако решить эту проблему можно с помощью фольги, правильного тайминга и лимонной кислоты. Как вкусно запечь красную рыбу, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • горбуша — 300 г;
  • лимон — 1 шт;
  • соевый соус — 2 ст. л; 
  • свежий укроп — 1 веточка;
  • прованские травы, базилик, сушёный чеснок — по вкусу. 

Приготовление

Рыбу промыть, выпотрошить, отрезать голову и плавники. Сбрызнуть лимонным соком, затем смазать рыбу смесью соевого соуса и приправами с мелконарезанным укропом. Положить в холодильник мариноваться на полчаса. 

Выложить горбушу в форму и накрыть фольгой (блестящей стороной вовнутрь). Запекать 30 минут при 180 °C.

Совет редакции

Чтобы сделать блюдо ещё сочнее, можно добавить в маринад оливковое масло. При запекании не стоит часто открывать духовку — это собьёт температуру и увеличит время приготовления. 

К запечённой рыбе лучше всего подойдёт овощной гарнир, например, баклажанные рулетики с сыром и чесноком или весенний салат из кабачков и огурцов

