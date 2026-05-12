Рыба оставалась нежной даже на следующий день: как правильно запечь горбушу с лимоном и пряными травами

Ингредиенты

горбуша — 300 г;

лимон — 1 шт;

соевый соус — 2 ст. л;

свежий укроп — 1 веточка;

прованские травы, базилик, сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление

Рыбу промыть, выпотрошить, отрезать голову и плавники. Сбрызнуть лимонным соком, затем смазать рыбу смесью соевого соуса и приправами с мелконарезанным укропом. Положить в холодильник мариноваться на полчаса.

Выложить горбушу в форму и накрыть фольгой (блестящей стороной вовнутрь). Запекать 30 минут при 180 °C.

Совет редакции

Чтобы сделать блюдо ещё сочнее, можно добавить в маринад оливковое масло. При запекании не стоит часто открывать духовку — это собьёт температуру и увеличит время приготовления.