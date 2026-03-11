Сочные пирожки, которые «пшикают» при укусе: кулинары поделились рецептом посикунчиков - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Посикунчики любят не за форму, а за эффект: при первом укусе из них брызгает сок — отсюда и название. Они бывают крошечными — на один укус — и размером с обычный пирожок — главное, чтобы внутри было сочно. Проверенным рецептом с «Клопс» поделились кулинары.

Ингредиенты

Для теста:

  1. 300 граммов муки,
  2. небольшое куриное яйцо,
  3. половина чайной ложки соли,
  4. столовая ложка сметаны,
  5. около грамма соды,
  6. столовая ложка растительного масла,
  7. 100 миллилитров воды.

Для начинки:

  1. 200 граммов фарша из жирной свинины и говядины,
  2. головка репчатого лука,
  3. зубчик чеснока,
  4. 100 граммов топлёного молока,
  5. соль, перец (по вкусу).

Для уксусно-горчичного соуса:

  1. две чайные ложки уксуса,
  2. половина чайной ложки горчицы,
  3. около грамма молотого чёрного перца.

Приготовление

Соединить в миске сметану, соду, воду и растительное масло. Тщательно перемешать до однородности, затем добавить яйцо и соль. Снова перемешать, всыпать муку и вымесить мягкое тесто. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 30 минут.

Фарш переложить в миску и влить молоко. Размять массу, чтобы она стала более податливой. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок, посолить и приправить. Вымесить до состояния слегка жидковатой начинки — так сок внутри получится правильным.

Для соуса соединить уксус, горчицу и чёрный перец. Хорошо размешать до однородности, чтобы не осталось комочков. Дать постоять несколько минут.

Охлаждённое тесто раскатать на столе, присыпанном мукой. Вырезать кружочки стаканом или любой подходящей формой, в центр каждого выложить небольшую порцию фарша. Плотно защипать края косичкой или любым надёжным способом, чтобы сок не вытекал.

Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать пирожки на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и довести до готовности с другой. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавать посикунчики горячими, сразу с соусом. Надкусывать аккуратно и чуть сбоку, чтобы не обжечься соком.

