Курник — русская лазанья: как испечь короля пирогов на домашней кухне

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Курник называют королём русских пирогов: слоёный, сытный и праздничный, он больше похож на лазанью по-нашему, чем на обычную выпечку. По старинным упоминаниям, такой пирог подавали к царскому столу ещё во времена Ивана Грозного. «Клопс» нашёл рецепт, от которого не оторваться.

Ингредиенты

Основа, прослойки, смазка:

  1. два пласта слоёного теста,
  2. 6-8 блинчиков по вашему привычному рецепту.
  3. куриное яйцо,
  4. вода.

Для рисовой начинки:

  1. рис, яйца, чеснок (по вкусу),
  2. столовая ложка сливочного масла,
  3. щепотка соли.

Для куриной начинки:

  1. куриные бёдра (по вкусу),
  2. столовая ложка муки,
  3. сливочное масло для соуса,
  4. топлёное молоко, соль или соевый соус, укроп (по вкусу).

Для грибной начинки:

  1. шампиньоны, репчатый лук, соль (по вкусу),
  2. растительное масло для жарки.

Приготовление

Крупу и яйца отварить, затем в горячий рис вмешать сливочное масло и дать массе остыть. Порубить яйца, пропустить чеснок через пресс и посолить. Хорошо перемешать, чтобы начинка получилась рассыпчатой, но сцеплялась ложкой.

Куриные бедрышки отварить, остудить. Кожу убрать, снять мясо с костей и нарезать его небольшими кусочками, чтобы пирог потом легко резался. В сковороде растопить немного сливочного масла, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Молоко подливать понемногу и каждый раз тщательно размешивать, чтобы не было комков. Довести до густоты «как на оладьи», затем посолить или добавить соевый соус. Соус смешать с курицей, добавить рубленый укроп. Тушить ничего не нужно.

Очищенный лук нарезать кубиком и обжарить на растительном масле до лёгкой золотистости. Добавить шампиньоны и выпарить всю жидкость, чтобы слой не потёк в пироге. Зажарку посолить и остудить.

Блины важно печь тонкими: они должны разделять слои, а не превращаться в ещё одно тесто. Сложить стопкой и подготовить пергамент, чтобы потом было удобно переносить пирог. Духовку заранее разогреть, пока идёт сборка.

Нижний пласт слоёного теста раскатать и вырезать круг на 2–3 см больше блина, сразу переложить на пергамент. Положить блинчик, распределить рисовую начинку, накрыть блинчиком. Выложить курицу в соусе, снова накрыть блинчиком и разложить грибы.

Повторить ещё раз в том же порядке и закрыть верх блинчиком. Накрыть вторым пластом слоёного теста, лишнее обрезать, края хорошо слепить. Сделать вилкой несколько проколов, чтобы выходил пар. Смазать верхушку взбитым яйцом и отправить в духовку до уверенной румяной корочки.

Посикунчики любят не за форму, а за эффект: при первом укусе из них брызгает сок — отсюда и название. Они бывают крошечными — на один укус — и размером с обычный пирожок — главное, чтобы внутри было сочно. Проверенным рецептом с «Клопс» поделились кулинары.

