Роллы без циновки: простой способ приготовить дома японскую классику

Приготовить домашние роллы можно и без циновки, стоит лишь правильно сварить рис и аккуратно скрутить начинку руками. Такой способ подойдёт тем, кто хочет попробовать себя в японской кухне, но не готов покупать специальный инвентарь. Подробности — в материале «Клопс».

Ингредиенты

стакан риса, полтора стакана воды, чайная ложка соли, упаковка листов нори, 3 пупырчатых огурца, упаковка майонеза, филе лосося или крабовые палочки, соевый соус, имбирь, васаби (по желанию).

Приготовление

Рис брать в пропорции один к полутора с водой, высыпать в очень глубокую кастрюлю и поставить на самый маленький огонь. После закипания обязательно накрыть крышкой и ни в коем случае не мешать. Варить до полного испарения влаги — это займёт около 15 минут, затем снять с плиты и дать остыть.

Огурцы нарезать тонкими длинными полосками. Таким же образом поступить с солёным лососем, а при его отсутствии использовать крабовые палочки. Важно, чтобы начинка была одинаковой длины и не слишком толстой.

Лист нори уложить на ровную поверхность глянцевой стороной вниз. Чайной ложкой равномерно распределить рис, оставляя около 5 миллиметров свободного края. Сильно втирать рис не нужно — он и так хорошо прилипает, а лишнее давление может порвать лист.

На рис выложить начинку: сначала огурцы, затем рыбу или крабовые палочки. Поверх провести тонкую полоску майонеза. Большим пальцем начать аккуратно подворачивать ролл, придерживая начинку остальными пальцами. Скручивать плавно, не сминая.

Оставшийся свободный край листа слегка смочить водой и заклеить ролл. Перевернуть его швом вниз и разрезать сначала пополам, затем ещё на две части каждую половинку. Готовые роллы выложить на плоскую тарелку.

Соевый соус налить в отдельную небольшую ёмкость, рядом выложить имбирь и васаби. Перед тем как есть, ролл слегка смачивать с двух сторон.