Фаршированные перцы без заморочек: просто, сытно и очень по-домашнему
18:07
Иллюстрация: архив «Клопс»

Фаршированные перцы часто считают блюдом «на выходной»: будто бы готовятся они долго и требуют серьёзных затрат. Но опыт показывает обратное — всё делается быстро и из самых обычных продуктов. Простым и надёжным рецептом делится «Клопс».

Ингредиенты

  1. около 18 болгарских перцев среднего размера,
  2. стакан риса,
  3. килограмм свино-говяжьего фарша,
  4. пара морковок,
  5. две головки репчатого лука,
  6. по две чайные ложки соли и специй,
  7. столовая ложка томатной пасты,
  8. две столовые ложки сметаны,
  9. два стакана воды,
  10. растительное масло для жарки.

Приготовление

Перец помыть, аккуратно удалить семена и плодоножки. Очищенный лук нарезать мелкими кубиками, а морковь крупно натереть. Подготовленные овощи отставить в сторону.

Крупу отварить в течение семи минут до полуготовности, откинуть на дуршлаг и слегка остудить. Добавить рис к фаршу и хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной.

Лук и морковь обжарить вместе на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавить зажарку к фаршу, посолить одной чайной ложкой соли, всыпать одну чайную ложку специй и тщательно перемешать — начинка готова.

Подготовленным фаршем плотно заполнить перцы, стараясь не оставлять пустот. Всё аккуратно переложить в кастрюлю вертикально, плотно друг к другу. В отдельной ёмкости смешать томатную пасту со сметаной. Влить стакан воды, добавить оставшуюся соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Получившейся смесью залить перцы, затем добавить ещё один стакан воды.

Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и готовить на небольшом огне около 30 минут. Снять с плиты и дать настояться ещё 10 минут. Перцы подавать горячими, при желании — со сметаной и свежей зеленью.

Рецепты от читателей «Клопс»
