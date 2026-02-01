Фаршированные перцы без заморочек: просто, сытно и очень по-домашнему

ВКонтакте

Фаршированные перцы часто считают блюдом «на выходной»: будто бы готовятся они долго и требуют серьёзных затрат. Но опыт показывает обратное — всё делается быстро и из самых обычных продуктов. Простым и надёжным рецептом делится «Клопс».

Ингредиенты

около 18 болгарских перцев среднего размера, стакан риса, килограмм свино-говяжьего фарша, пара морковок, две головки репчатого лука, по две чайные ложки соли и специй, столовая ложка томатной пасты, две столовые ложки сметаны, два стакана воды, растительное масло для жарки.

Приготовление

Перец помыть, аккуратно удалить семена и плодоножки. Очищенный лук нарезать мелкими кубиками, а морковь крупно натереть. Подготовленные овощи отставить в сторону.

Крупу отварить в течение семи минут до полуготовности, откинуть на дуршлаг и слегка остудить. Добавить рис к фаршу и хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной.

Лук и морковь обжарить вместе на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавить зажарку к фаршу, посолить одной чайной ложкой соли, всыпать одну чайную ложку специй и тщательно перемешать — начинка готова.

Подготовленным фаршем плотно заполнить перцы, стараясь не оставлять пустот. Всё аккуратно переложить в кастрюлю вертикально, плотно друг к другу. В отдельной ёмкости смешать томатную пасту со сметаной. Влить стакан воды, добавить оставшуюся соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Получившейся смесью залить перцы, затем добавить ещё один стакан воды.

Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и готовить на небольшом огне около 30 минут. Снять с плиты и дать настояться ещё 10 минут. Перцы подавать горячими, при желании — со сметаной и свежей зеленью.