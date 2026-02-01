Фаршированные перцы без заморочек: просто, сытно и очень по-домашнему

Фаршированные перцы часто считают блюдом «на выходной»: будто бы готовятся они долго и требуют серьёзных затрат. Но опыт показывает обратное — всё делается быстро и из самых обычных продуктов. Простым и надёжным рецептом делится «Клопс».
Ингредиенты
- около 18 болгарских перцев среднего размера,
- стакан риса,
- килограмм свино-говяжьего фарша,
- пара морковок,
- две головки репчатого лука,
- по две чайные ложки соли и специй,
- столовая ложка томатной пасты,
- две столовые ложки сметаны,
- два стакана воды,
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Перец помыть, аккуратно удалить семена и плодоножки. Очищенный лук нарезать мелкими кубиками, а морковь крупно натереть. Подготовленные овощи отставить в сторону.
Крупу отварить в течение семи минут до полуготовности, откинуть на дуршлаг и слегка остудить. Добавить рис к фаршу и хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной.
Лук и морковь обжарить вместе на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавить зажарку к фаршу, посолить одной чайной ложкой соли, всыпать одну чайную ложку специй и тщательно перемешать — начинка готова.
Подготовленным фаршем плотно заполнить перцы, стараясь не оставлять пустот. Всё аккуратно переложить в кастрюлю вертикально, плотно друг к другу. В отдельной ёмкости смешать томатную пасту со сметаной. Влить стакан воды, добавить оставшуюся соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Получившейся смесью залить перцы, затем добавить ещё один стакан воды.
Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и готовить на небольшом огне около 30 минут. Снять с плиты и дать настояться ещё 10 минут. Перцы подавать горячими, при желании — со сметаной и свежей зеленью.
