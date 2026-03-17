Воздушная основа и хрустящая корочка: все секреты римской пиццы как в ресторане

Ингредиенты

Для теста:

220–230 граммов муки, 150 миллилитров воды, полторы столовые ложки растительного масла, чайная ложка сухих дрожжей, по половине чайной ложки крупной соли и сахара.

Для начинки:

70–80 граммов сыра, 50 граммов колбасы сырокопчёной, две полоски бекона, крупный помидор, чайная ложка итальянских специй, масло для жарки, зелень для подачи.

Приготовление

Лучше взять муку с высоким содержанием белка. Соединить треть муки с дрожжами и сахаром, затем перемешать с водой комнатной температуры. Оставить заготовку при комнатной температуре до появления пузырьков и заметного увеличения объёма.

Добавить оставшуюся муку и соль, перемешать до однородности. Важно не пытаться забить тесто лишней мукой, даже если сначала оно кажется слишком липким. Смазывать руки растительным маслом и постепенно вмешать ложку масла в тесто, ещё немного использовать для смазывания стенок посуды.

Дождаться следующего подъёма, после чего снова смазать руки маслом. Растянуть тесто, сложить его в несколько слоёв, затем повторить это ещё раз в течение пары минут. Накрыть посуду и убрать в холодильник для холодной ферментации минимум на сутки. В первые часы несколько раз обмять тесто, чтобы оно развивалось равномерно.

Достать тесто из холодильника, слегка обмять и оставить при комнатной температуре примерно на полчаса. Дождаться, чтобы на поверхности появились заметные пузырьки. Сформировать основу овальной или прямоугольной формы толщиной около 1,5 см, оставив бортики чуть толще. Переложить заготовку на противень с бумагой или на смазанную поверхность, оставить на так ещё на 15–20 минут.

Нарезать помидор кусочками, при желании снять кожуру, посолить, добавить итальянские травы и тушить на небольшом количестве масла около пяти минут. Дождаться, пока часть жидкости выпарится и соус станет гуще. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного томатной пасты.

Разогреть духовку до максимума. Поставить основу в горячую духовку на 15 минут — она должна слегка подпечься. При желании сразу выложить полоски бекона, чтобы они успели подрумяниться. Если нужен более мягкий результат без сильных подпалин, после разогрева убавить температуру до 200–225 градусов.

Подготовить начинку: натереть твёрдый сыр, порвать или раскрошить мягкий, нарезать колбасу, вымыть и обсушить зелень. Достать основу из духовки, распределить по ней томатный соус, затем выложить ингредиенты.

Вернуть пиццу в духовку ещё на 5–10 минут. Готовую выпечку посыпать тёртым сыром, специями и свежей зеленью, после чего немного остудить и подавать.