Гости накинулись на последний кусок: кулинары рассказали, как готовить кекс с цукатами из апельсиновых корочек

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Для вкусной домашней выпечки не нужны ни сложные приготовления, ни большие траты. Иногда самые удачные десерты рождаются из простых продуктов — взять хотя бы кекс с цукатами из апельсиновых корочек. Таким рецептом с «Клопс» поделились калининградские кулинары.

Ингредиенты

  • 600 граммов муки,
  • 300 граммов сахара,
  • два куриных яйца,
  • 500 миллилитров молока,
  • 80 граммов смальца,
  • упаковка разрыхлителя,
  • цукаты из апельсиновых корочек.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры. Слишком крупные цукаты из апельсиновых корочек измельчить ножом. Муку смешать с разрыхлителем — всё должно равномерно распределиться в тесте.

Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить смалец и хорошо перемешать, затем всыпать измельчённые цукаты. После постепенно ввести сыпучие ингредиенты и влить молоко, чтобы масса получилась гладкой и без комков.

Форму для выпечки смазать маслом и слегка присыпать мукой. Перелить в неё тесто, разровнять поверхность ложкой или лопаткой. Выпекать кекс при средней температуре до готовности, пока он не подрумянится, а деревянная шпажка не будет выходить сухой.

