Гости накинулись на последний кусок: кулинары рассказали, как готовить кекс с цукатами из апельсиновых корочек

Для вкусной домашней выпечки не нужны ни сложные приготовления, ни большие траты. Иногда самые удачные десерты рождаются из простых продуктов — взять хотя бы кекс с цукатами из апельсиновых корочек. Таким рецептом с «Клопс» поделились калининградские кулинары.
Ингредиенты
- 600 граммов муки,
- 300 граммов сахара,
- два куриных яйца,
- 500 миллилитров молока,
- 80 граммов смальца,
- упаковка разрыхлителя,
- цукаты из апельсиновых корочек.
Приготовление
Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры. Слишком крупные цукаты из апельсиновых корочек измельчить ножом. Муку смешать с разрыхлителем — всё должно равномерно распределиться в тесте.
Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить смалец и хорошо перемешать, затем всыпать измельчённые цукаты. После постепенно ввести сыпучие ингредиенты и влить молоко, чтобы масса получилась гладкой и без комков.
Форму для выпечки смазать маслом и слегка присыпать мукой. Перелить в неё тесто, разровнять поверхность ложкой или лопаткой. Выпекать кекс при средней температуре до готовности, пока он не подрумянится, а деревянная шпажка не будет выходить сухой.
