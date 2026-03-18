Гости накинулись на последний кусок: кулинары рассказали, как готовить кекс с цукатами из апельсиновых корочек

Для вкусной домашней выпечки не нужны ни сложные приготовления, ни большие траты. Иногда самые удачные десерты рождаются из простых продуктов — взять хотя бы кекс с цукатами из апельсиновых корочек. Таким рецептом с «Клопс» поделились калининградские кулинары.

Ингредиенты

600 граммов муки,

300 граммов сахара,

два куриных яйца,

500 миллилитров молока,

80 граммов смальца,

упаковка разрыхлителя,

цукаты из апельсиновых корочек.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры. Слишком крупные цукаты из апельсиновых корочек измельчить ножом. Муку смешать с разрыхлителем — всё должно равномерно распределиться в тесте.

Яйца взбить с сахаром до однородности. Добавить смалец и хорошо перемешать, затем всыпать измельчённые цукаты. После постепенно ввести сыпучие ингредиенты и влить молоко, чтобы масса получилась гладкой и без комков.

Форму для выпечки смазать маслом и слегка присыпать мукой. Перелить в неё тесто, разровнять поверхность ложкой или лопаткой. Выпекать кекс при средней температуре до готовности, пока он не подрумянится, а деревянная шпажка не будет выходить сухой.