С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель

Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени совсем мало, выручат мягкие домашние вафли. Готовятся они быстро, просто, из подручных ингредиентов. Один такой рецепт оценил «Клопс».

Ингредиенты

5 куриных яиц,

200 граммов сливочного масла,

по стакану сахара и пшеничной муки,

ванилин (по вкусу).

Приготовление

Сливочное масло растопить и немного остудить. Яйца взбить с сахаром и ванилином до пышной и светлой массы, затем влить масло и аккуратно перемешать до однородности.

Постепенно ввести муку, тщательно размешивая тесто, чтобы не осталось комков. Готовую массу выкладывать ложкой в разогретую вафельницу и выпекать до золотистой корочки. Свежеиспечённые вафли остаются мягкими даже после полного остывания.