С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель
16:06
Автор:
16:06

С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель

  1. Лайфхаки
Автор:
С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени совсем мало, выручат мягкие домашние вафли. Готовятся они быстро, просто, из подручных ингредиентов. Один такой рецепт оценил «Клопс».

Ингредиенты

  • 5 куриных яиц,
  • 200 граммов сливочного масла,
  • по стакану сахара и пшеничной муки,
  • ванилин (по вкусу).

Приготовление

Сливочное масло растопить и немного остудить. Яйца взбить с сахаром и ванилином до пышной и светлой массы, затем влить масло и аккуратно перемешать до однородности.

Постепенно ввести муку, тщательно размешивая тесто, чтобы не осталось комков. Готовую массу выкладывать ложкой в разогретую вафельницу и выпекать до золотистой корочки. Свежеиспечённые вафли остаются мягкими даже после полного остывания.

Соскучились по японской кухне, но не спешите в ресторан? Приготовить домашние роллы можно и без циновки, стоит лишь правильно сварить рис и аккуратно скрутить начинку руками. Мы готовы всему научить.

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни
12 февраля 2026
06:20
Детей не оттащить за уши: секрет сочных шоколадных маффинов на скорую руку
11 февраля 2026
22:32
Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей
10 февраля 2026
19:43
Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться
09 февраля 2026
14:49
Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро
05 февраля 2026
06:15
Все новости по теме
1 692
Кулинария
День любви
Читать