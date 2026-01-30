С мёдом, кремом или вареньем: кулинары поделились рецептом вкусных и простых домашних вафель

Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени совсем мало, выручат мягкие домашние вафли. Готовятся они быстро, просто, из подручных ингредиентов. Один такой рецепт оценил «Клопс».
Ингредиенты
- 5 куриных яиц,
- 200 граммов сливочного масла,
- по стакану сахара и пшеничной муки,
- ванилин (по вкусу).
Приготовление
Сливочное масло растопить и немного остудить. Яйца взбить с сахаром и ванилином до пышной и светлой массы, затем влить масло и аккуратно перемешать до однородности.
Постепенно ввести муку, тщательно размешивая тесто, чтобы не осталось комков. Готовую массу выкладывать ложкой в разогретую вафельницу и выпекать до золотистой корочки. Свежеиспечённые вафли остаются мягкими даже после полного остывания.
