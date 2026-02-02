Печенье из майонеза: неожиданный ингредиент, от которого лакомство становится рассыпчатым и вкусным

Не каждая встреча с друзьями — это повод накрывать стол со сменой блюд. Иногда хочется просто поболтать за чашкой чая. Магазинное печенье надоело, а возиться с тестом — не вариант? «Клопс» знает рецепт, который удивляет уже на этапе ингредиентов.
Ингредиенты
- 100 граммов сливочного масла,
- 125 граммов майонеза,
- небольшое куриное яйцо,
- половина стакана сахара,
- щепотка соли,
- разрыхлитель,
- 260 граммов пшеничной муки.
Приготовление
Сливочное масло довести до мягкого состояния при комнатной температуре, растапливать не нужно. Добавить майонез, яйцо, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно размешать до однородности. Всыпать сахар и постепенно вмешать муку — тесто должно получиться пластичным, похожим на пластилин.
Массу выдавливать через кондитерский шприц или пекарский мешок на слегка смазанный холодный противень. Почему не на тёплый? Масло в тесте быстро тает, и формировать печенье становится сложно. Удобно использовать силиконовые коврики — в этом случае ничего не прилипает и не подгорает.
Выпекать печенье в заранее разогретой духовке при температуре 200°C до готовности. Оно должно слегка подрумяниться, но остаться светлым и рассыпчатым внутри. Подавать сразу после остывания.
