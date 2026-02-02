Печенье из майонеза: неожиданный ингредиент, от которого лакомство становится рассыпчатым и вкусным

ВКонтакте

Не каждая встреча с друзьями — это повод накрывать стол со сменой блюд. Иногда хочется просто поболтать за чашкой чая. Магазинное печенье надоело, а возиться с тестом — не вариант? «Клопс» знает рецепт, который удивляет уже на этапе ингредиентов.

Ингредиенты

100 граммов сливочного масла, 125 граммов майонеза, небольшое куриное яйцо, половина стакана сахара, щепотка соли, разрыхлитель, 260 граммов пшеничной муки.

Приготовление

Сливочное масло довести до мягкого состояния при комнатной температуре, растапливать не нужно. Добавить майонез, яйцо, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно размешать до однородности. Всыпать сахар и постепенно вмешать муку — тесто должно получиться пластичным, похожим на пластилин.

Массу выдавливать через кондитерский шприц или пекарский мешок на слегка смазанный холодный противень. Почему не на тёплый? Масло в тесте быстро тает, и формировать печенье становится сложно. Удобно использовать силиконовые коврики — в этом случае ничего не прилипает и не подгорает.

Выпекать печенье в заранее разогретой духовке при температуре 200°C до готовности. Оно должно слегка подрумяниться, но остаться светлым и рассыпчатым внутри. Подавать сразу после остывания.