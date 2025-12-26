11:05

Что отпугнёт, а что привлечёт удачу: правила новогодней ночи по фэн-шуй

Чтобы привлечь благополучие в наступающем году, важно правильно провести новогоднюю ночь. Эксперт по фэн-шуй Алена Белокрылова советует придерживаться простых правил, которые помогут настроить энергию дома в нужное русло, избежав распространённых ошибок. Об этом пишет Ura.ru.

Что категорически нельзя делать:

  1. Начинать год в беспорядке. Встречать праздник следует в чистом доме, завершив все уборки и вынеся мусор до 31 декабря. Особенно важно убрать пыль в углах, которая символизирует застой энергии.
  2. Встречать год с долгами. Постарайтесь рассчитаться со старыми финансовыми обязательствами, чтобы войти в новый год свободными от этой энергетики.
  3. Ссориться и произносить негативные слова. Крики, споры, слезы и упоминания о болезнях или неприятностях в новогоднюю ночь могут задать нежелательный тон всему году. Также крайне нежелательно что-либо разбивать — это может символизировать раскол в отношениях или благополучии.

Что обязательно нужно сделать:

  1. Сохранить изобилие на столе. После боя курантов не стоит сразу мыть посуду и убирать угощения. Оставшийся праздничный стол символизирует процветание в будущем.
  2. Оставить свет в доме. Не гасите всё освещение — пусть несколько ламп или гирлянд горят всю ночь, особенно в восточном и юго-восточном секторах дома. Это привлечёт и активирует положительную энергию на весь год.
  3. Правильно разместить ёлку. Если вы хотите усилить определённые сферы жизни, обратите внимание на расположение новогоднего дерева. Ёлка на юго-востоке квартиры усиливает энергию радости и любви, а на востоке — связана с финансовым ростом и процветанием.

Главное правило — не перегружать ночь завышенными ожиданиями от ритуалов. Фэн-шуй — это не система мгновенных чудес, а инструмент для планомерной работы с пространством. Праздник можно провести спокойно и с удовольствием, а к глубокой настройке энергий вернуться уже в феврале, во время настоящего Нового года по лунному календарю.

Врач рассказал, что поможет предотвратить похмелье.

