Рождественские поделки своими руками: 3 уютных идеи для дома

Что понадобится: 1-2 крупных апельсина, звёздочки бадьяна (или гвоздика), корица в палочках, прочная нитка или тонкая лента, ножницы, игла или шило.

Эта поделка сочетает в себе красоту, простоту и чудесный цитрусовый аромат, наполняющий дом.

Рождественский ангел из фетра

Традиционный и очень душевный символ Рождества. Такого ангела можно повесить на ёлку или украсить им дом.

Что понадобится: Фетр бежевого (для лица) и белого/золотого (для платья и крыльев) цвета, ножницы, клей (горячий пистолет или «Момент Кристалл»), нитки для волос, небольшая пуговица или бусина, синтепон для набивки, простая выкройка (круг для головы, треугольник для платья, форма крыла).

Пошаговая инструкция: