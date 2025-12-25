Как проснуться без похмелья после бурных праздников: работающие советы профессионала

ВКонтакте

Новогодние выходные — не только время праздника, но и похмелья. Чтобы избежать неприятных последствий употребления алкоголя, надо подготовиться к вечеринке заранее. Об этом врач Бхавини Шах рассказал изданию The Mirror.

Перед выпивкой нужно плотно поесть, а во время застолья — налегать на сырную тарелку. «Употребление сыра перед алкоголем может снизить риск возникновения похмелья. Это связано с тем, что в продукте много белка, жира и сложных углеводов, которые обволакивают стенки желудка и снижают всасываемость спиртного», — объяснил Бхавини Шах.

Кроме того, сыр улучшает работу печени и восполняет запасы питательных веществ благодаря витамину B и кальцию. Однако кисломолочный продукт, по словам врача, — не «волшебная палочка от похмелья». Он помогает лишь при небольшом количестве спиртного.

Если головной боли, тошноты и других неприятных последствий вечеринки избежать не удалось, не стоит лечить их парацетамолом и другими препаратами с ацетилсалициловой кислотой, так как они вредят печени и слизистой желудка.