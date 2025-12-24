11:51

Власти Зеленоградска призвали не выкидывать новогодние ёлки после праздников соседям под окна

Жителей Зеленоградска попросили не выкидывать новогодние ёлки после праздников соседям под окна. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа в среду, 24 декабря.

«Выкидывать новогодние ёлки нужно не 8 марта под окна соседям, а после новогодних праздников в специальные пункты приёма. Складировать хвойные деревья на площадках, оборудованных для сбора твёрдых коммунальных отходов запрещено», — говорится в сообщении.

Специализированные площадки, где примут ель, находятся:

  • ул. Тургенева (ориентир д. 13), производственная база МАУ «Благоустройство»;
  • ул. Калининградская 4А — экологическая площадка «Зелёный кот».

Калининградцам рассказали, куда нужно везти отработавших новогодних красавиц.

Тема:
Новый год 2026
