Власти Зеленоградска призвали не выкидывать новогодние ёлки после праздников соседям под окна

Жителей Зеленоградска попросили не выкидывать новогодние ёлки после праздников соседям под окна. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа в среду, 24 декабря.

«Выкидывать новогодние ёлки нужно не 8 марта под окна соседям, а после новогодних праздников в специальные пункты приёма. Складировать хвойные деревья на площадках, оборудованных для сбора твёрдых коммунальных отходов запрещено», — говорится в сообщении.

Специализированные площадки, где примут ель, находятся: